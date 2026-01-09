川普關稅違法後還有招？判決將出爐 施俊吉盤點B計畫「可能改選這條」

美國總統川普（Donald Trump）回鍋白宮後，於去（2025）年提出的對等關稅政策衝擊全球政經局勢，針對台美關稅談判，總統賴清德去年底曾表示「已進入最後階段」，正朝稅率不超過15%、不疊加方向努力；經濟部長龔明鑫今年1月2日受訪時則說，美國正積極與多國陸續達成協議，推測很可能一次公布多國的關稅結果。值得注意的是，除談判結果外，美國最高法院對川普關稅合法性的判決也受到高度關注。對此，前行政院副院長施俊吉8日在臉書，針對關稅若被判決「違法」後，川普的B計畫進行分析，並指出，「232」極可能成為最優先的B計畫！

廣告 廣告

施俊吉指出，川普根據1976年《國家緊急法》（National Emergencies Act, NEA），宣布美國進入緊急狀態，然後再依據《國家緊急經濟權力法》（International Emergency Economic Power Act, IEEPA），對全世界課徵對等關稅，若美國最高法院在美東時間1月9日上午判決川普的關稅違法，他已無再上訴的機會。他進一步列出多條條款分析川普可能的「B計畫」，首先是改用《1962年貿易擴張法》第232條，川普2018年就曾以此課徵鋼鐵和鋁的進口關稅，而法院對總統運用這項條款向來給予高度尊重，232只能針對產品，不能對所有國家、所有商品課徵關稅，且須經過商務部調查才能實施，曠日廢時。

「1962年貿易擴張法」第232條最佳解？施俊吉：性質會有所「退化」 ​



施俊吉分析，沒有比232條更優的替代方案了，但屆時「全球關稅戰」可能會退化成「某些產品的關稅戰」；二是《1974年貿易法》第301條，川普第一任期時已藉此對中國課徵了數千億美元關稅，對中國仍是強而有力的工具，但不可能如IEEPA快、廣、猛；三是《1974年貿易法》第201條，某產品若進口激增對美國產業造成「嚴重損害」，即可課徵關稅，但此為「產品別」而非「國家級」的關稅，且有審查及實施期限的限制；四是《1974 年貿易法》第122條，此條款從未被使用過，授權總統面臨嚴重國際收支問題（如巨額貿易逆差）時，可實施最高15%的臨時進口附加費或配額，但有期限，雖具有全球性的性質，但違法風險極高。

除援引其餘條款外，施俊吉說，反傾銷、反補貼調查進行，因傳統貿易戰工具，不具備全球性與全部產品都可以被課徵關稅的性質，無需討論；此外川普可經由國會立法，獲得權衡經濟與政治情況對各國課徵「對等關稅」的總統授權，但現實上很困難，因為國會政治成本極高，緩不濟急，隨時可能被修正、被附加條件，因此他認為這在法律上最穩，但政治上卻是最難。施俊吉總結，IEEPA若被最高法院封殺，川普仍可透過232、301、201、122等上述既有貿易法的條款繼續課徵關稅，但將失去快速、全面、全球性，關稅政策也將從「總統緊急權力模式」，退回到傳統的、分散的以及可以被挑戰的模式。

更多風傳媒報導

