媽祖會什麼才藝？曾勇敢退婚？12題測驗揭媽祖傳說
川普關稅違法要退稅了！ 首批退款日是「這天」
財經中心／廖珪如報導
美國最高法院2月20日以6-3票裁定，路透報導，川普政府援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）課徵全面性關稅逾越職權、違憲，徵稅權歸屬國會（憲法第1條第8款）。此裁定後，美國海關與邊境保護局（CBP）須退還約1660億美元（台幣約5.3兆元）已繳關稅，涉及33萬多家進口商、5300萬批貨物。
新退稅系統上線，首階段退款20日展開
CBP官員Brandon Lord於4月14日向紐約國際貿易法院（CIT）提交最新聲明指出，名為「Consolidated Administration and Processing of Entries」（CAPE）的退稅系統已完成Phase 1初始開發，將於4月20日正式啟動首階段退款流程。該系統整合退款作業，進口商可透過Automated Commercial Environment（ACE）入口上傳「CAPE Declaration」CSV檔，收到單筆電子支付款項（含適用利息），取代過去逐筆處理模式，預計60至90天內完成。
初期適用範圍受限，分階段消化海量案件
Politico報導指出，首批退款雖自4月20日開始，但初期範圍較窄，多數進口商暫不適用。CAPE Phase 1僅限「未清算報關項目（unliquidated entries）」及「清算後80天內的簡易案件」，許多較早期的複雜進口貨物暫無法納入，需待後續階段逐步擴大。CBP強調系統分階段推出，以避免一次性處理海量案件衝擊運作。同時也正評估如何處理涉及29億美元、需人工審核的特殊報關項目，這類案件恐大幅增加人力負擔，可能影響其他貿易執法工作。
美國史上最大規模退款行動，法院緊盯進度
法院進展方面，CIT法官Richard K. Eaton先前下令CBP立即退款，但同意暫緩執行，讓CBP有時間開發CAPE系統。3月底以來，CBP已多次向法院報告進度，目前開發已達「密集測試階段」。這是美國史上最大規模關稅退款行動之一。Phase 1上線後，符合條件的進口商可盡速申請；後續階段將逐步納入更多案件，CBP承諾持續向CIT更新進展。
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