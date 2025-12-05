川普關稅陰影下到訪！ 莫迪罕見高規格接機迎普丁

俄羅斯總統普丁抵達印度展開兩天國是訪問。（圖／美聯社）





俄羅斯總統普丁抵達印度展開兩天國是訪問，印度總理莫迪罕見親赴機場迎接，高規格禮遇引發國際關注。表面上延續印俄長期友好關係，但從地緣政治、能源合作到俄烏戰爭的外交角力，雙方背後都在仔細盤算自身利益。

普丁專機緩緩降落，莫迪已提前站在停機坪等待，讓普丁踏上印度土地的第一刻就見到最重要的接待者。莫迪親自迎接極為罕見，傳統歌舞從機場到官邸一路陪同，儀式盛大宛如迎接國際級貴賓。

此時正值印度遭美國課徵50%高額關稅，又面臨停止購買俄國石油的壓力。普丁與莫迪肩並肩踏入官邸的畫面，被外界解讀為兩國共同對美國釋放訊號，展現聯手面對川普「關稅戰」的態勢。

普丁強調，美國仍然從俄國購買核燃料用於核電廠，質疑若美國能購買，印度也應享有同樣權利。印度北方邦民眾甚至自發以蠟燭排字，歡迎普丁來訪。

普丁此行率企業代表團訪印，印度也展現誠意，將支付20億美元租用俄國核動力潛艦。普丁在抵達前接受印度媒體專訪，再次提及俄烏戰況，強調若烏軍不撤離頓巴斯，俄軍將以武力全面奪回，無視川普的和平呼籲。

專家指出，印俄關係若持續深化，將足以抵抗西方壓力。在被問及川普將關稅武器化之際，普丁僅以「每位領導人都有權決定自己的政策」作為回應，話語平靜卻暗藏警告。

普丁這趟訪問，被視為向全球展示俄國在國際事務中並非孤軍作戰。面對川普的外交與經濟壓力，普丁藉這兩天行程，清楚釋放俄國仍握有地緣影響力的訊息。

