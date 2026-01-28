川普關稅震撼早有警告！韓媒：美2週前致函政府履行投資承諾

編譯林浩博／綜合報導

美國總統川普27日對韓25%關稅震撼，其實早有警告！韓媒《朝鮮日報》當天披露，兩週前南韓政府就接獲美方通知，要求履行去年兩國的貿易投資協議。

美國總統川普與南韓總統李在明。韓媒披露，早在川普25%關稅震撼的兩週前，美國就寄給了南韓「警告信」，敦促其履行對美投資承諾。（圖／翻攝自X平台 @TheDailyPioneer）

兩週前的致函

《朝鮮日報》引述有關部門消息稱，美國13日即以駐韓臨時代辦何樂進（James R. Heller）的名義，致函南韓科技副總理裴慶勳，並且將信件抄送給產業通商部長金正寬、外交部長趙顯，以及公平交易委員會會長朱丙起等官員。

據悉信中表達了對南韓《線上平台法》等數位監管規定的擔憂。產業部人士對此態度低調，僅稱信件內容是兩國政府間的外交溝通事項，無法予以證實。

表面數位監管 實則警告

信中稱，根據南韓總統李在明與川普去年11月13日發布的事實清單，韓方向美方承諾，在網路服務費、線上平台規定等數位監管領域，不會對美國企業予以差別性待遇或不必要的障礙。

報導引用分析稱，信件表面主要在講數位監管，但實則是對南韓的預先警告，催促首爾履行去年兩國所達成的貿易協議，尤其是對美投資承諾。美韓領袖的事實清單，主要內容是韓方以對美投資3500億美元為條件，換取美國將對韓關稅調低至15%。

川普27日以兩國貿易協議在南韓國會卡關為由，突然宣布對韓關稅從15%提高為25%，範圍涵蓋汽車、木材、藥品等商品。

