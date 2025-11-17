川普關稅、中國威嚇雙重夾擊！日本經濟六季以來首次萎縮，央行12月還要升息？

日本內閣府今（17）日公布的初步報告顯示，今年第三季實質GDP較上季減少0.4%，以年率計算則是下滑1.8%，這是日本經濟六個季度以來首次出現萎縮，汽車製造商的出口量大幅衰退成為拖累主因。

出口驟減、住房投資下滑 經濟萎縮只是暫時的挫折？

今年9月，美國與日本宣布達成貿易協定，美國針對來自日本的進口商品實施15%的基準關稅，在此之前的汽車初始稅率為27.5%，其他大部分商品為25%。

隨著關稅效應逐步顯現，以及提前拉貨潮消退，日本出口量驟降，減掉進口量後的淨外部需求呈現負貢獻，將經濟成長率拉低了0.2個百分點。

多數經濟學家認為，日本經濟萎縮程度並不嚴重，這可能只是暫時的挫折，比起通膨等關鍵因素，GDP數據對於日本央行下個月的利率決策影響有限。

日本央行12月還有升息底氣嗎？

明治安田生命研究所經濟學家前田和隆（Kazutaka Maeda）表示，第三季經濟表現主要受到一次性因素衝擊，例如受到法規變化影響的住房投資，出口也做出反應，「整體而言，經濟缺乏強勁的成長動力，但未來1、2年仍將逐步復甦。」

然而，法國農業信貸銀行日本首席經濟學家、兼任日本首相高市早苗「日本成長戰略本部」委員的會田卓司（Takuji Aida）在一份報告中指出，考慮到經濟萎縮，「日本央行如果在12月拍板升息，將是不明智的決策」。

值此之際，高市早苗政府正在制定刺激計劃，藉此協助家庭因應不斷上漲的生活成本。根據媒體報導，財務大臣片山皋月日前表示，擬議的經濟刺激規模將超過17兆日圓。

中國遊客減少 日本經濟損失恐超過2兆日圓

此外，日本、中國近期因為高市早苗一場關於「台灣有事」的國會答辯點燃外交烽火，中國外交部、駐日本大使館以及文化和旅遊部等相關單位，連番「提醒」中國公民最近避免前往日本，導致日本旅遊、消費品和零售類股一片臉綠，日經225指數今日早盤一度失守5萬點大關。

野村綜合研究所執行經濟學家木內隆秀（Takahide Kiuchi）指出，如果中國的提醒導致訪日遊客大幅減少，日本經濟損失預計高達2.2兆日圓，GDP成長將進一步受挫。

2012年9月日本政府宣布「購買」釣魚島引發風波時，中國也曾提醒公民避免前往日本。根據統計，2012年9月至2013年8月期間，中國訪日遊客數量銳減25.1%，假設本次中國遊客也減少相當幅度，木內隆秀基於日本政府預估的潛在經濟成長率分析，這將對日本年度經濟成長造成超過一半的拖累效應，衝擊力不容小覷。

根據媒體報導，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰今日銜命出訪北京，預計將與中國外交部亞洲司司長劉勁松舉行會談，此行既要為高市言論「滅火」，同時也要傳達日本的底線，嘗試為瀕臨失控的雙邊關係穩住局面。



