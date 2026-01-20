川普關稅「外國付錢說」破功 美國消費者承擔96%成本

研究分析2024年1月至2025年11月間的美國進口貨物。圖為2025年4月9日的洛杉磯港，台灣陽明海運公司的貨櫃堆放在那裡。（美聯社）



最新研究顯示，美國關稅的成本幾乎完全由美國消費者及進口商承擔，而非外國出口商，打臉美國總統川普過去的說法，這也可能削弱他以關稅威脅歐洲的談判籌碼。研究指出，外國出口商僅吸收約4%的關稅成本，而美國承擔了96%。關稅也對貿易量造成影響，像是印度對美國的出口量，已因關稅比對其他地區減少18%到24%。

華爾街日報報導，1項最新研究顯示，美國人幾乎承擔了美國關稅的全部成本，而非外國人。這項研究結果與美國總統川普（Donald Trump）的主要說法相悖，也暗示他在與歐洲重啟貿易爭端時，可能擁有的談判籌碼有限。

川普過去1年積極施行他的歷史性關稅措施，聲稱這些關稅成本將由外國承擔，不僅會作為增加國庫收入的工具，也會用於外交談判，這種說法讓川普在與外國政府的談判中擁有更多籌碼。去年，美國經濟保持相對穩健的增長和溫和通膨，也似乎支持川普的說法，而歐洲及其他先進經濟體則增長疲弱。

關稅更像加給美國消費者的「消費稅」

不過，德國知名智庫「基爾世界經濟研究所」（Kiel Institute for the World Economy）在19日發表的研究指出，關稅影響最終會反映在美國的消費者價格上。研究分析了2024年1月至2025年11月期間、價值約4兆美元（約126兆5400億新台幣）的進口貨物，發現外國出口商只吸收了約4%的關稅成本，而美國消費者及進口商承擔了96%。

研究也顯示，關稅對貿易量的影響顯著。面對美國關稅提高，印度出口商維持價格不變，但對美國的出口量比對歐盟、加拿大和澳洲減少了18%到24%。換言之，關稅並非對外國生產商徵稅，而更像是加在美國消費者身上的「消費稅」。

關稅收入其實「幾乎由美國人支付」

德國比勒費爾德大學經濟學教授欣茲（Julian Hinz）表示：「沒有所謂的外國人會把財富以關稅的形式轉移給美國。」他指出，美國去年新增約2000億美元（約6兆3276億新台幣）的關稅收入「幾乎完全由美國人支付」，長期下來，可能推升美國通膨。

雖然川普去年以幾十年來最快的速度提高關稅，美國通膨仍保持溫和。哈佛商學院研究顯示，關稅措施施行6個月後，僅約20%反映在消費者價格上，其餘成本都由美國進口商及零售商承擔。

外國出口商為何不降價搶占美國市場？

研究指出，川普貿易政策的經濟影響再次受到關注，因為他正威脅以提高歐洲關稅作為籌碼，來推動把格陵蘭併入美國。據「凱投宏觀」（Capital Economics）19日的報告，如果川普落實他的關稅威脅，歐元區的經濟產出可能下降0.2%到0.5%。

為什麼外國出口商不降價來搶占美國市場？基爾研究人員提出幾種可能的原因：出口商可能已找到其他國家買家，或認為關稅最終會調整，因此暫時維持價格。部分商品關稅高達50%或以上，降價仍可能導致利潤受損，不如不出口。美國進口商與外國供應商已有長期合作，短期內難以更換。

然而同時，欣茲也指出，關稅成本分擔情況可能隨時間改變：隨著美國企業尋找新的競爭供應來源，海外出口商可能承擔更多成本。

