川普關稅 大法官質疑侵犯國會職權 推翻機率增加

圖／達志影像美聯社

美國總統川普沒有經過國會授權，對全世界祭出對等關稅，合法性遭到強烈質疑；最高法院9位大法官，針對此案進行言詞辯論，大法官一面倒地質疑川普，侵犯了國會課稅職權。另外大法官也示警，總統和國會的權力劃分，川普卻一直跨越職權界線，民意機關權力一旦交到行政機關手上，恐一去不回。法律專家評估，川普勝訴的機率，已從40%降到30%，裁決最快幾周就會出爐。

美國總統川普沒有經過國會授權，對全世界祭出對等關稅，川普聲稱貿易赤字讓國家陷入緊急狀態，因此動用「國際緊急經濟權力法」做為法源依據，但合法性遭到強烈質疑。週三，最高法院保守派居多的9位大法官，針對此案進行言詞辯論，9位法官一面倒地質疑川普關稅的合法性。

最高法院大法官 索尼婭 索托瑪約：「(課稅)這是國會的權力，不是總統的權力，而你的意思是說關稅不是稅，但那就是稅，是從美國民眾身上課徵來的歲收。」

大法官清楚闡明，課稅是國會職權；但政府律師代表稱總統是對進口商品，祭出法規關稅，而非用來增加歲收，這個說法不攻自破，因為川普總統是這麼說的。

美國總統 川普：「關稅為美國帶來了數千億美金的收入，有望減少今年50%的赤字。」

美國獲得的上兆美元關稅收入，其中有30%-80%來自美國民眾口袋，因為進口商品價格上漲，最後會轉嫁到美國消費者身上，關稅形同變相的課稅。

提出訴訟中小企業主：「我在廚房創業，然後擴展到有一輛食物卡車，去年還在當地的退伍軍人醫院開了店，但幾年的成長後，我的生意陷入停滯，因為關稅讓成本增加。」

提出訴訟中小企業主：「關稅慢慢滲入，快要把我們壓垮了。」

至於川普頻繁動用緊急狀態，以繞過國會授權行事，大法官也很不以為然。

最高法院大法官 艾蕾娜 凱根：「最近我們有幾樁案子都涉及總統的緊急狀態權，結果變成好像我們所處的半個世界，隨時都在緊急狀態。」

法庭上另一個激辯焦點，就是總統和國會權力的劃分，川普一直跨越職權界線，國會共和黨則裝聾作啞，不加以限制，大法官也提出警告。

最高法院大法官 尼爾 戈蘇奇 ：「國會是實務問題，一旦將權力慢慢且持續的交到總統的行政機關手中，那就一去不回了，從民意代表的走中流走。」

這起訴訟是由10多個州以及中小企業對政府提起，指控川普關稅不合法，因為政府動用的「國際緊急經濟權力法」中，只說總統可以對其他國家祭出制裁或禁運，但沒提到「關稅」兩個字。

民主黨參議員 艾德馬奇：「這起訴訟不是國家的敵人對上川普，不是中小企業對上川普；這是商業街對上海湖莊園，這是父母對上川普的億萬富豪朋友。」

法律專家評估，川普勝訴的機率，從原本的40%下降到30%，最高法院的裁決最快幾個星期就能出爐。若川普關稅最終被推翻，依聯準會的模型測算，GDP因關稅造成的損失會縮小到0.6%；若關稅延續，損失將達到1.7%。美國財長貝森特捍衛關稅政策，他說中國對全球限制稀土，就是緊急狀態，關稅是必要的手段。

美國財政部長 貝森特：「我認為中國10月8日威脅全世界，控制稀土出口，那會讓西方生產系統關門或是減速；中國遭美國100%關稅威脅，在動用了國際緊急經濟權力法，總統才能讓中國延遲政策，這不是緊急狀態，甚麼才是緊急狀態。」

先不論關稅合法性，但作為貿易武器確實有效果，美中貿易暫時休兵，兩國開始落實協議關鍵內容；週三，中國宣布暫停對美國進口商品加徵24%關稅，為期一年，但仍保留10%加徵稅率。川普也簽署行政命令，下調吩坦尼的關稅，由20%降至10%，美國對中國的整體關稅，由原先的約57%，下降至47%。

