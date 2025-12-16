川普關稅「巨大漏洞」？Politico：台灣出口美國的商品有42％豁免
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）今年4月2日宣布對全球幾乎所有國家實施對等關稅，宣稱此舉可修復「不公平貿易」、振興美國經濟。台灣目前暫行對等關稅稅率為20%，並持續和美國談判，希望能降低稅率。不過，美國媒體揭露，8個月過去，這項政策已出現巨大漏洞，美國半數進口額仍避開這類關稅，其中台灣出口到美國的商品有42％獲得對等關稅豁免。
根據美國政治新聞媒體《POLITICO》報導，川普的全面關稅政策已出現巨大漏洞，許多商品因為特定豁免、與盟友簽署貿易協定，以及各項產品適用不同類別關稅，導致美國逾半數進口逃過川普的對等關稅。以去年的進口數據推算，美國全年進口額至少約有1.7兆美元完全沒被新關稅波及，原因是獲准免稅或適用其他關稅類別，只有約1.6兆美元真的被課稅。
專家分析，這麼多豁免其實會削弱川普想拚美國製造、縮減貿易逆差和籌政策資金的目標。台灣出口到美國的商品，只有23%被課徵對等關稅，是美國主要夥伴中最低，而約有42%商品因雙邊協議獲豁免，目前這一類豁免商品包括電子產品、半導體和某些農產品，還有35%則適用於美國《貿易擴張法》第232條，但目前美國還沒針對台灣半導體開徵關稅。
此外，日韓被課到關稅的比例也都不到3成，日本是26%，韓國則是28%，歐盟和英國則分別為36%與32%，相較之下，加拿大、越南、印度、中國都有超過一半商品得繳納新關稅。川普政府9月豁免了關鍵礦物和工業原料等數百種商品，總值逼近2800億美元。緊接著在11月又豁免價值2520億美元的農產品，包括牛肉、咖啡和香蕉等，
外界質疑這可能是想壓低食品價格、挽回選民，不過白宮強調，這波豁免是在9月命令首次提出，並非政治操作。川普上週接受Politico訪問時對擴大豁免關稅展現開放態度，聲稱現有豁免措施「微不足道」，「沒什麼大不了」，並透露打算把豁免措施與提高其他關稅搭配。白宮則駁斥11月豁免關稅目的是壓低食品價格的說法，強調這波豁免是在9月命令首次提出。
