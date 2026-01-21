川普關稅+熱錢出走！新台幣連三貶 收31.628元、創五日來低點

新台幣收31.628元、貶值2分，連續三日收貶，創五天以來的新低。資料照



美歐貿易衝突升溫，美股出現賣壓，台股更下挫逾500點，熱錢大舉出走，新台幣匯率今（1/21）日以貶值開出，外資、投信連續賣超，匯價一度回落至31.7元字頭邊緣，出口商賣壓再度出籠，使得貶勢出現收斂，加上央行進場調節，終場收31.628元、貶值2分，連續三日收貶，創五天以來的新低，總成交值擴大至22.45億美元。

美國總統川普重申將取得格陵蘭列為「國家安全優先事項」，甚至揚言不排除動用軍事手段，引發國際社會的強烈反彈，美股三大指數重挫，創下三個月以來單日最大跌幅，市場避險需求升溫，恐慌指數（VIX）更飆升至去年11月以來高點。

台股今天因台指期結算、漲多賣壓影響，盤中一度重挫逾550點，三大法人合計賣超774.11億元，外資和投信合計賣超逾600億元。匯銀人士表示，外資上午偏匯入，又隨即轉為匯出，加上投信連續12賣，匯價一路回測31.7元，創下五日以來的新低，出口商見到波段低點，陸續進場拋匯，在買賣力道均衡下，使得貶幅收斂，終場收在31.628元。

匯銀人士指出，台股漲多拉回，股匯今日同步，外資仍舊主導盤勢，就看台股後續是否有動能，同時，關注美國最高法案尚未對對等關稅進行裁定，以及美歐關係是否持續升溫，美元雖有動盪，但還是在高點盤整，新台幣偏貶格局不變，在31.55至31.7元區間盤整。

根據央行統計，美元指數貶0.19%、歐元升0.24%，亞幣互有漲跌，韓元領頭大漲、升0.70%，日圓漲0.28%、星幣小升0.03%，而人民幣和新台幣走弱，分別小跌0.06%、0.05%。

