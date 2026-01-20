川普關稅 美最高法院未裁決

美國最高法院20日依然沒有就川普全球關稅合法性作出裁決，目前無法得知最高法院下次發布意見時機為何。美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）近日表態，即便法院最終裁決依《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施的關稅違法，白宮也已備妥多套替代機制，隔天就能恢復課稅。

格里爾先前接受《紐約時報》專訪時指出，川普團隊從上任之初，便為可能的不利判決預作準備，向川普提出多種不同方案達成相同貿易目標。格里爾同時對法院作出有利政府的裁決表示樂觀，但重申即使敗訴也不會改變政策方向。他強調，關稅依然會是未來貿易政策的核心。

廣告 廣告

美國最高法院在過去數個月內持續討論總統是否得以援引1977年頒布的IEEPA，基於緊急狀態對全球各國大規模加徵關稅。外界分析，法院可能撤銷部分或全部授權，也可能維持現行作法。先前已有兩家下級法院裁定，雖然緊急狀態權力允許總統繞過國會發布命令，但總統無權徵收全球關稅。

由於川普多次以打擊毒品、縮減貿易逆差，及應對國際局勢為由宣布緊急狀態，判決結果將直接影響美國對外經貿架構的法源。近期因格陵蘭衍生出的爭議，則進一步凸顯IEEPA的邊界。川普上周突然提議，因為歐洲拒絕與美國談判出售格陵蘭，將從2月起向8個歐洲國家加徵10％關稅。法界人士分析，類似情境幾乎只能以IEEPA為依據，川普政府很可能又要再度端出充滿爭議的IEEPA。

財長貝森特在NBC節目為此辯護，稱動用緊急狀態是為了「避免真正的國家緊急狀態」，以經濟手段取代軍事衝突。然而批評者認為，此舉屬公然濫用法律。共和黨參議員保羅（Rand Paul）表示，「格陵蘭根本不存在任何緊急狀態。」

即便出現不利裁決，多位學者認為川普的關稅空間不會完全消失。康乃爾大學教授普拉薩德（Eswar Prasad）表示，判決可能迫使白宮調整策略，但難以阻止白宮將關稅作為推進地緣政治野心的工具。

格里爾亦提及其他可行依據，包括第301條款、第232條國安條款、第122條國際收支條款（允許總統以應對收支逆差或防止美元急劇貶值為由，迅速徵收最高15％關稅）與第338條反歧視條款（允許總統對採取歧視性貿易措施的國家徵收最高50％關稅，無需正式調查），顯示行政部門握有多重槓桿。