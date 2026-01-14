川普降信用卡利率20日實施 華爾街推方案應急

川普要信用卡機構將利率限制在最高10%且維持一年，引起金融圈震撼。示意圖。(路透)

川普總統針對信用卡兩大獲利管道展開攻擊：要求金融機構限制信用卡利息上限10%並維持一年，並呼籲國會議員支持旨在改革刷卡手續費的「信用卡競爭法案」(Credit Card Competition Act)。彭博新聞分析，川普出手之後，華爾街爭相遞出和平橄欖枝，但同時也為可能要跟川普政府抗爭預做準備。

消息人士說，川普近來猛批信用卡利率，某些信用卡公司高層主管私下透露不悅，但也開始思考因應對策，構想包括推出利率上限為10%的特別信用卡，某些主管則考慮推出促銷方案，為消費者提供暫時的利率減免。

知情人士說，若以溫和方式安撫川普仍無法奏效，信用卡產業還可以回歸慣用手段，也就是積極發動遊說、針對消費者發動宣傳攻擊、提出法律訴訟。

川普日前在社群媒體發文，要信用卡機構將利率限制在最高10%且維持一年，消息傳出引起網路熱議。川普13日則加碼行動，呼籲國會議員支持兩黨共同推出的「信用卡競爭法案」，法案改革目標是銀行與支付機構每年向商家收取的2000億刷卡費，消費者結帳時只要刷信用卡付款，商家就要付刷卡費給信用卡公司。

如何面對出川普政府新規，摩根大通(JPMorgan Chase)財務長巴努(Jeremy Barnum)13日說：「所有選項都在討論中。」他表示，如果信用卡利率上限規定生效，「對消費者來說將會非常糟糕，對經濟也非常不利」。

銀行領袖面臨壓力，必須盡快拿出解套對策。川普表示，如果信用卡不願在1月20日之前大幅調降利率，便將構成觸法。銀行界目前到了開始公布2025年財報的時刻，摩根大通13日拉開序幕。花旗集團(Citigroup)、美國銀行(Bank of America)、富國銀行(Wells Fargo)將於14日公布財報。

分析師說，信用卡利率全面以10%為上限的規定，將讓信用卡公司利潤空間完全消失。

專門處理金融案件的鮑拉德·斯帕爾律師事務所(Ballard Spahr)合夥人舒斯特(Joseph Schuster)說，某些信用卡可能推出一年優惠。

