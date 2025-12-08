川普降息派點燃行情 這一對寶迎資金潮！

財經中心／余國棟報導

市場對AI泡沫的擔憂持續升高，資金配置逐漸轉向債券資產，長期而言，美債利率仍具回落空間，建議投資人可趁近期殖利率反彈時，適度增加中長天期債券及優質金融債ETF部位，以把握潛在收益機會。（示意圖/ PIXABAY）

隨著股市震盪幅度加劇，債券重新獲得投資人關注，現階段多項勞動市場數據顯示，美國就業動能放緩，聯準會降息預期再升溫，市場押注12月可能迎來今年第3次降息。加上勞動市場放緩、通膨停滯，觀察近期市場預期認為12月降息機率達87%，相較於日前明顯攀升，債券成為資金回流與資產配置的關鍵選項，特別是受益於利率行情的長天期美債國泰20年美債（00687B），價格對利率敏感度高，在降息循環下，債券價格將有機會迎來彈升；重視配息表現的投資人可關注國泰10Y+金融債（00933B），兩檔分別是季配和月配機制，此次除息日皆為12/16，提醒最後買進日為12/15。

美國聯準會下任主席遴選進入倒數階段，有望在明年初揭曉答案，傳出人選是白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Allen Hassett），市場普遍認定哈塞特上任後，將貫徹美國總統川普的意志，執行激進降息政策。國泰20年美債（00687B）基金經理人陳思翰表示，長天期美國公債具備高信評與避險特性，且對利率變化敏感，降息環境下價格有望回升，帶來資本利得空間，現階段殖利率仍處歷史相對高檔，投資人可布局降息行情，兼具收益與防禦功能，適合作為資產配置的一環。

國泰10Y+金融債（00933B）基金經理人鄭凱允表示，基金採月配息機制，並搭配收益平準金機制，使投資人在資金運用與規劃上更有效率，基金持債公司主要為全球大型銀行及金融機構，受到各國政府高度監管，具備低違約率、高信評之優勢，配息表現是投資人青睞00933B的另一大因素，觀察00933B歷次配息紀錄，今年7到10月已經連續4次每股配發0.072元，未來若降息循環持續進行，更可期待資本利得。

回顧11月以來全球主要股市明顯回檔震盪，引發避險買盤，帶動美債利率走低，加上11月美林美銀基金經理人調查顯示，市場對AI泡沫的擔憂持續升高，資金配置逐漸轉向債券資產，長期而言，美債利率仍具回落空間，建議投資人可趁近期殖利率反彈時，適度增加中長天期債券及優質金融債ETF部位，以把握潛在收益機會。

