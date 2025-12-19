川普降級大麻管制！政策利多落地 大麻股反而集體跳水

財經中心／李宜樺報導

川普簽署行政令，將大麻從一級管制藥物降為三級，承認其醫療價值，但強調並未全面合法化。（圖／翻攝自X平台 @Maga_Trigger）

美國總統川普正式簽署行政令，拍板調降大麻在聯邦層級的管制等級，卻意外成為市場獲利了結的導火線。政策公布後，美國大麻相關股票不漲反跌，投資人上演典型「買預期、賣事實」戲碼，多檔ETF與個股重挫，盤面一片慘綠。

川普行政令拍板 大麻降為三級藥物



根據川普最新行政令，大麻將從最嚴格的一級管制藥物，調降為三級，與氯胺酮等藥物同級，象徵美國聯邦政府正式承認大麻具備一定醫療價值，但濫用風險相對較低。川普強調，此舉「不等於合法化」，也不會改變現行執法部門對大麻相關案件的處理方式。

廣告 廣告

聯邦醫保試點 CBD首度納入報銷



行政令另一項關鍵內容，是授權明年啟動聯邦醫療保險試點計畫，允許癌症等患者的CBD（大麻二酚）治療費用獲得報銷。市場原先預期，這將為醫療用大麻打開全新需求動能，也被視為川普政府在醫療政策上的重大轉向。

利多落地變利空 大麻股集體跳水



不過，政策正式落地後，資金卻選擇快速撤退。大麻ETF CNBS在行行政令公布當日一度重挫近16%，MSOS、MJ同步大跌逾一成，相關概念股全面承壓。市場分析認為，行政令簽署前，大麻股已提前反映政策預期，短線漲幅可觀，利多兌現反而成為獲利了結的最佳時點。

黨內分歧浮現 政策前景仍存變數



川普的決定也在共和黨內引發明顯分歧，多名共和黨參議員與眾議員公開反對重新分類，質疑此舉與保守派倡導的健康價值相衝突。儘管如此，這項政策仍延續拜登政府時期的方向，象徵美國對大麻態度正逐步鬆動，但距離全面合法化仍有一段距離。短線來看，大麻股恐持續震盪整理，後續真正影響產業估值的關鍵，仍在聯邦醫保試點能否擴大，以及研究資金與法規環境是否進一步明朗。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

安眠藥吃久恐失智症？老年醫學權威教3招 遠離失智

不是在殺「基本面」了！第一金黃詣庭點名「科技股」 最怕這件事

信義區火鍋一級戰區洗牌！六本松壽喜燒插旗A19 主打一鍋雙流派

台灣央行今決定利率！日央明升息板上釘釘？游庭皓揭這幣暴跌魔咒恐再現

