川普陣營成功施壓 參院否決限制總統動武案

（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國聯邦參議院今天表決一項提案，內容禁止總統川普在未經國會授權下，對委內瑞拉進一步動武。表決結果，川普陣營以一票險勝，否決了限制總統動武的議案。

此案由民主黨籍參議員凱恩（Tim Kaine）提案。不到一週前，參院在1月8日投票通過，讓這項議案進入院會議程。其中有5名共和黨人倒戈，與所有民主黨人一起投了贊成票，要限制總統的動武權力。

這是少數共和黨議員對黨領導人公然唱反調，此一情況在共和黨占多數的參院中實屬罕見。

廣告 廣告

川普為此大為震怒，他表示，這5名共和黨人永遠不該再當選公職。

今天院會表決時，副總統范斯（JD Vance）赴國會坐陣，監督投票；而國務卿盧比歐（Marco Rubio）等政府官員也展開大動員，連打電話，敦促共和黨人不要支持這項議案。

原先5名贊成議案的共和黨參議員中，在川普陣營施壓下，有2人改變主意，最終參院以51票反對、50票贊成，低空否決了限制總統動武的議案。

今天參院的投票結果，顯示川普對共和黨員的掌控力。（編譯：紀錦玲）1150115