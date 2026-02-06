川普隨時無預警轟伊朗! 美國帶頭多國緊急撤僑 中國急送雷達、防空系統

雖然美國與伊朗已經於阿曼針對核議題展開談判，但外界仍對兩國爆發全面衝突抱持著擔憂的情緒，部分國家甚至發布撤僑通知，要求本國公民盡早離開伊朗。 圖：翻攝自 @asadnasir2000 X 帳號

[Newtalk新聞] 美國與伊朗於今天 ( 6 日) 在阿曼展開談判，試圖在化解兩國間衝突的同時，徹底解決持續已久的伊朗核問題。雖然談判已經開始，但外界對美伊兩國間的衝突情緒仍抱持著擔憂的態度，部分國家甚至宣布發起撤僑行動，呼籲國民盡快離開伊朗。就在此時，網傳消息稱中國已向伊朗提供多款武器援助，準備與該國合力對抗美國。

X 推主「Inty News」表示，在美國與伊朗的談判正式開始前，以色列總理納坦雅胡突然召開安全內閣會議，並宣稱導致伊朗政權垮台的「臨界點」正在逐步逼近。「Inty News」稱，以色列對此次美伊談判抱持著相對悲觀的態度，認為此次的談判結果「注定失敗」，並已開始針對可能爆發的武裝衝突進行準備。

美軍目前仍持續在中東地區進行軍事集結。圖為已經被部署在中東地區的美軍林肯號航母( CVN-72 )。 圖：翻攝自 @Defence_Index X 帳號

與此同時，X 推主「Globe Observer」指出，雖然伊朗已經與美國展開談判，但德國總理梅爾茨仍對中東地區的局勢抱持著擔憂的情緒。梅爾茨表示，伊朗應該盡速核美國、歐洲國家舉行會談，並停止自身的核計畫與侵略行為，避免繼續對卡達、約旦和以色列等週邊國家進行軍事威脅，以維護地區局勢的和平與穩定。

另一方面，X 推主「Defence Index」表示，美軍目前仍持續在中東地區進行軍事集結，越來越多戰機、防空武器被轉移至該地區，準備應對伊朗可能針對周邊美國盟友發起的打擊行動。X 推主「Liuping Xu」也強調，川普政府目前正積極推動東中地區的軍事部署，「伊朗不會知道我們何時將發起攻擊，絕對沒有任何事前的預警」。

伊朗也接收盟友提供的武器援助，大量解放軍軍用運輸機先後降落德黑蘭，向伊朗提供包含「紅旗-9B 」在內的各式武器。 圖：翻攝自 @warsurveillance X 帳號

隨著美伊兩國間的衝突情緒不斷升溫，美國駐伊朗的虛擬大使館也發布警報，呼籲美國公民立即採取行動離開伊朗。同時，巴基斯坦、中國也發布了撤僑通知，敦促國民盡快離開伊朗。X 推主「World Affairs」認為，先後多個國家發布撤僑通知的現象可能代表著「伊朗即將發生大事」，推測美國與伊朗間的武裝衝突已在爆發邊緣。

X 推主「RKM」也爆料稱，為了協助伊朗應對美軍的威脅，中國已經向伊朗提供包含反隱形雷達系統、防空系統在內的多款武器，希望伊朗能在相關援助武器的幫助下，擊落對該國發起打擊的美軍轟炸機。「RKM」認為，美國對伊朗發起打擊的原因，很可能與擔心該國的武器威脅美軍部署在中東的軍事資產有關。

以色列也對此次美伊談判結果抱持著悲觀態度，總理納坦雅胡甚至提早召開安全內閣會議，準備應對隨時可能爆發的武裝衝突。 圖：翻攝自 @_MegaPolitics X 帳號