川普雖然沒來，但他的影子無所不在！17國代表僵持12小時，COP30最後一刻達成共識：間接承認「逐步擺脫化石燃料」

經過長達 12 小時的僵持與談判，第 30 屆聯合國氣候大會（COP30）在巴西貝倫驚險避免了「徹底失敗」的結局。《衛報》稱，在會議延長至 22 日清晨之際，由於沙烏地阿拉伯等產油國堅決反對在協議中再次提及「逐步淘汰化石燃料」，導致談判一度瀕臨崩潰。 最終的突破來自沙國的讓步，以隱晦的妥協措辭——「阿聯酋共識」（the UAE consensus）來間接承認全球「逐步擺脫化石燃料」（transition away from fossil fuels）的承諾。 儘管這項被稱為「貝倫政治方案」（Belém political package）的協議被批評為「蹣跚且不足」，但在地緣政治逆風下，仍被視為「遠離全面不作為」的重大轉變。

COP30 最後談成什麼？

COP30 的談判現場異常艱難。11 月 22 日清晨，在沒有窗戶的會議室內，數十位代表 17 個國家的部長們已經汗流浹背、精疲力盡，僵持了超過 12 小時。僵局的核心是化石燃料。科學早已證實燃燒化石燃料產生的二氧化碳，正在將地球加熱至危險的臨界點，但在長達 30 多年的年度氣候會議中，「停止燃燒化石燃料」這點只被明確提及過一次，也就是兩年前在杜拜 COP28 達成的「逐步擺脫化石燃料」（transition away from fossil fuels）決議。但這次，由沙烏地阿拉伯領導的「阿拉伯集團」、俄羅斯以及其他少數國家代表團，堅決不讓 COP30 再次提及此項承諾。

最終的突破發生在清晨 6 點過後，英國能源大臣米勒班（Ed Miliband）和歐盟執委會負責氣候政策的胡克斯特拉（Wopke Hoekstra），私下會談了沙國談判代表阿布雷夫（Khalid Abuleif）。他們敦促沙國在談判措辭上做出「委婉的表述」，以間接承認 COP28 達成的「逐步淘汰化石燃料」的全球承諾。他們希望措詞避免直接點名「化石燃料」，而是使用「阿聯酋共識」（the UAE consensus），即 COP28 協議的名稱。阿布雷夫最終接受了這一措辭，房間裡頓時一片如釋重負，掌聲雷動，談判達成。

《衛報》稱，隨著這樣一件「貝倫政治方案」（Belém political package）的出台，世界在逐步淘汰化石燃料的道路上又邁出了一小步 ——這仍是步履蹣跚、遠遠不夠的步伐，幾乎無法阻止世界朝著氣候災難前進。但無論如何，這都是與「完全無所作為」相比的一個重要進步 。

COP30 為何難達協議？

《衛報》分析，COP30 談判窒礙難行，部分歸因於全球地緣政治的逆風。美國總統川普沒有派任何代表出席 COP30，他一心只想發展石油和煤炭產業，並已第二次讓美國退出《巴黎氣候協定》。 雖然美國最終沒有公開干涉 COP30，但有觀察家指出，作為川普盟友的沙烏地阿拉伯，已經成為「有效的阻撓者」（an effective blocker）。 此外，全球右翼民粹主義浪潮高漲、烏克蘭和加薩地帶衝突不斷、社會不平等現象令人難以容忍，以及全球經濟的不確定性——或許當前只能夠達成這項有缺陷的協議。

儘管各國對協議的最終通過表示讚賞，但 COP30 也暴露出全球應對氣候危機時的深刻裂痕。「COP 以共識為基礎，但在地緣政治分裂的時代，達成共識變得越來越難，」聯合國秘書古特雷斯（António Guterres）說：「我不能假裝 COP30 已經實現了所有目標。我們目前所處的位置與科學要求之間的差距仍然非常巨大，令人擔憂。」

作為 COP30 東道主的巴西，內部也出現分歧。巴西環境部長席瓦（Marina Silva）積極推動「逐步淘汰化石燃料」的概念，她本人也多次就此議題在部長級會議上發表演說。正是在她的敦促下，巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）也在 COP30上至少三次提及「逐步淘汰碳排放交易體系」。然而，巴西外交部反對這項承諾，傾向強調巴西作為主要油氣出口國的新角色。席瓦並未如預期擔任 COP30 談判主席，而是將這一職位交給了資深外交官杜拉戈（André Corrêa do Lago）。一些參與談判的知情人士卻指出，杜拉戈在談判過程中「反對將淘汰化石燃料納入議程，他只聽從阿拉伯集團的意見。」

杜拉戈則在 COP30 結束後告訴《衛報》，他曾努力在文件中保留「逐步淘汰化石燃料」的措辭。 「說我不想要這些措辭是不正確的。我不僅想要，我還把它寫進了文件。這是盧拉總統非常明確的訊息。但不幸的是，作為主席，我的職責是確保文件能夠順利通過。我不能提出一個從一開始就注定失敗的方案。」他說：「許多國家已經表明他們不會接受這項協議。“這就是共識的問題所在。每個人都有否決權。」

2025年11月19日，美國華盛頓，沙烏地投資論壇期間，總統川普與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德・本・薩爾曼交談。（美聯社）

COP30 還達成了哪些「妥協」？

除了協議文本中含糊其辭的承諾外，但許多關鍵目標被延後，或以高度妥協的方式呈現：

首先，各國將著手制定「逐步淘汰化石燃料」的路線圖（roadmap），但這是一項「主要由巴西主導的自願性倡議」，並非具有法律約束力的行動計畫，並將於明年提交報告。一位倡議者諷刺這只是「路線圖中的路線圖」，聽起來只是一個非常薄弱的協議。

波茨坦氣候研究所地球系統科學教授羅克斯特倫（Johan Rockström）表示：「事實上，我們唯一能將升溫幅度控制在 1.5 度以內的機會，就是在 2026 年使全球排放曲線向下彎曲，然後每年至少減排5%。這需要具體的路線圖，來加速淘汰化石燃料並保護自然環境。」但現在看來，這些問題都將被延後到明年解決。

接著，開發中國家成功爭取到每年 1,200 億美元（約新台幣 37.7 兆元）的融資，用於調適極端氣候的影響，但這筆資金要到 2035 年才能完全到位，且仍遠低於估計所需的金額。最後，協議納入了「公正轉型機制」，幫助高碳產業工人轉向清潔經濟。但其中對「關鍵礦物」的承諾被刪除，據稱是應中國和俄羅斯的要求，因為關鍵礦物的開採存在人權濫用問題。

2025年11月15日。在COP30峰會期間，示威者參加氣候抗議活動，並握著印有美國總統川普（Donald Trump）臉的鈔票。（AP）

COP30 之後，我們該去哪？

一份僅含糊地提及「逐步淘汰化石燃料」的法律文本，以及一項不具約束力的附加協議，COP30 達成的協議聽起來非常薄弱。但許多觀察家和談判參與者告訴《衛報》，路線圖的構想將主導未來的 COP 大會，根據路線圖制定的報告可能會被未來的 COP 採納、認可或歡迎，從而被賦予法律地位。

更重要的是，在僵化的聯合國談判外，是瞬息萬變的現實世界。 2025 年，再生能源發電量超過了煤炭發電量，根據國際能源總署統計，清潔能源領域的投資額已達每年 2 兆美元（約新台幣 62 兆元），是化石燃料投資額的 2 倍。 中國超過一半的發電裝置容量來自低碳能源、一半的新車是電動車；印度提前 5 年實現了其再生能源目標；太陽能板今年成為巴基斯坦最大的電力來源；而擁有全球最大太陽能發電裝置容量卻長期被忽視的非洲，如今也迎來了太陽能投資的蓬勃發展 。

對許多人來說，如今真正的希望之源並非談判，而是實體經濟的進步。美國前副總統、資深氣候倡議家高爾（Al Gore）指出，一場變革已經開始： 「正如我們已經度過了川普的鼎盛時期，我相信我們也已經過了石油國家的頂峰時期。他們或許能夠否決外交行動，但他們無法否決現實世界的行動⋯⋯因為世界上的其他國家已經厭倦了拖延和否認。」

