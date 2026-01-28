川普難料，黃金應該佔資產配置多少比例？

全球資本市場持續升溫，指數和股價屢創新高，但美國總統川普行事難料，避險商品如金銀貴金屬、貨幣、債券都湧入大量資金。股、匯、債之間的關係不再像單純的蹺蹺板，風險商品及避險商品同步上揚。

獲利的關鍵，在於投資組合及資產配置。我的想法是：愈充滿不確定性，「險中求勝」和「避險」同等重要。

股票，一般比較建議選擇產業龍頭股，像是產業趨勢看好，或是穩定獲利者，然後不用頻繁換股。例如：台積電、統一超、中保科、元大期等等。

基金包含ETF有主動式、被動式；股票型、平衡型、主題型、債券型、區域或是全球型，琳瑯滿目。

我的淺見是：先從風險報酬屬性區分。股票型有全球、區域、單一國家；主題可以有追蹤大盤指數、特定科技（如 AI、半導體、太空衛星、電動車）或是高股息類別，來做分散。

至於債券型，則是投資等級、非金融公司債、美國短期債，加上我強力建議的澳洲公債，都可以納入基本配置。

黃金或白銀ETF／基金／實體，比例則不高於一至二成，雖然還是前景看好，但畢竟漲幅已大，隨時有回檔的可能。

最後，則是任何雨天備案的現金，或是變現性強的貨幣類資產，如新興市場貨幣、非美元的澳幣、比特幣、穩定幣，都可以加入最後的防衛線。

最重要還是：穩定工作、有穩定現金流以及適度儲蓄。投資要加上消費才能真正構成人生的內容，別只是成為金錢的奴隸喔。

