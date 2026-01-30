川普震怒提告「美國財政部」 求償3100億元

川普以個人名義，對美國財政部與國稅局提告。（圖／美聯社）





美國總統川普（Donald Trump）當地時間29日在佛羅里達聯邦法院提起訴訟，控告美國國稅局（IRS）與財政部在他第一次擔任總統任期內，未經授權洩漏他個人與「川普企業」，求償至少100億美元（約新台幣3100億）的報稅資料。

根據CNN報導，川普與兒子小唐納·川普（Donald Trump Jr.）以及艾瑞克·川普（Eric Trump）共同提出這項告訴，是以個人身份提出告訴，而非以總統職務名義。

川普訴狀內容

訴狀指出，政府未能保護川普及川普企業（Trump Organization）的機密報稅資料，這些資料被前國稅局承包商員工利特爾約翰（Charles Littlejohn）洩漏，他利用任職於「博思艾倫漢密爾頓控股公司」 (Booz Allen Hamilton）的機會，非法取得川普的報稅資料，並向《紐約時報》與 ProPublica 等媒體披露。利特爾約翰在2024年，就因為洩漏其他數千名富人報稅資料，遭判處5年監禁。

川普律師團在聲明中表示，「國稅局錯誤地允許一名具有政治動機的離職員工，將川普總統、其家人以及川普企業的私人及機密資訊洩漏給《紐約時報》、ProPublica 等左派媒體，並非法散佈給數百萬民眾。川普總統將持續追究那些傷害美國與美國人民的人。」

財政部到這週才終止包商合作

美國財政部一直到這一週，才終止與利特爾約翰前雇主「博思艾倫漢密爾頓控股公司」的合作，並宣布取消價值2,100萬美元的聯邦合約。

財政部長貝森特（Scott Bessent）對這項決策發布聲明表示，「包商未落實足夠的保護措施來保障敏感資料，包括其透過與國稅局的合約所取得的納稅人機密資訊。」

川普拒絕公開報稅資料 打破美國傳統

川普競選第一次總統時，就拒絕公開報稅資料，打破總統候選人的數十年傳統，引發外界批評。2022年，美國眾議院稅務委員會在與川普就報稅資料披露的法律爭議打到最高法院後，公開了他6年的報稅紀錄。

CNN表示，已聯繫國稅局、財政部及「博思艾倫漢密爾頓控股公司」尋求回應。

