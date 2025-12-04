川普震撼回歸 高市早苗寫歷史 AI泡沫化疑慮 全球變局一次看｜Yahoo 2025十大國際新聞揭曉

Yahoo新聞2025年度「國際十大新聞」中，川普「對等關稅」一出，全球股市應聲倒地，「大而美」稅改連盟友馬斯克都看不下去登榜首；日本首位女首相高市早苗上任，「台灣有事論」引發中國反彈為第二名；以哈停火，中東和平仍充滿變數為季軍；第四名則是AI時代的美麗與哀愁；日本大災難預言全球關注，熊害卻頻傳創歷史新高各列第五名與第十名；第六名獎落川習會，中美貿易戰暫時休兵；南韓政壇變天，梵諦岡選出新教宗，為世界政治與宗教揭開不同序幕，分列第七名與第九名；柬埔寨詐騙帝國遭美司法部起訴名列第八。11月底香港宏福苑爆發火災震撼全球名列第十。

1.川普重返白宮一年 全球政經大震盪

2.日首位女相高市早苗 「台灣有事論」掀波瀾

3.以哈停火止戰 中東和平仍未解

4.輝達市值破5兆 AI泡沫疑慮升溫

5.7月5日預言未發生 日氣象廳重申無科學證據

6.睽違六年川習會落幕 美中貿易戰暫時休兵

7.南韓政壇巨變 尹錫悅任內被捕 李在明時代開啟

8.美司法部起訴柬埔寨詐騙帝國 太子集團在台9公司遭制裁

9.方濟各辭世 首位美國教宗良十四世繼位

10.香港宏福苑大火 災後撫慰成課題

第一名 川普重返白宮一年 全球政經大震盪

川普今年1月展開第二任期，各項政策引發全球震盪。圖片來源：REUTERS/Daniel Cole

美國總統川普年初重返執政，立即兌現「美國優先」的競選承諾，推動美國退出或重談被他視為不利的國際協議和組織，例如《巴黎氣候協定》，強調重啟化石燃料產業以維持能源主權與經濟競爭力。並且對全球進口商品課徵10%的普遍基礎關稅，全球主要股市出現恐慌性拋售，數日內市值蒸發數兆美元，釀成自2008年金融危機以來最嚴重的全球股災之一，川普掌權下的美國貿易保護主義加劇全球供應鏈重組、金融市場波動與地緣政治緊張關係。

他在國內力推的「大而美」（Big and Beautiful）稅改計畫大幅降低企業稅率，同時削減社會福利與醫療補助，也提出多項不利於科技產業和中產階級的調整，讓原本力挺川普的伊隆·馬斯克（Elon Musk）也在社交媒體上公開砲轟共和黨為「豬頭黨」（the PORKY PIG PARTY）。「強邊境、零容忍」的移民政策也是川普施政重點，他透過行政命令，加速和擴大驅逐無證移民，不僅影響美國國內人口與勞動市場，也重新塑造美國與鄰國的外交關係。

第二名 高市早苗成日本首位女首相 台灣有事論引發中日外交風波

高市早苗成為日本憲政史上首位女性內閣總理大臣（首相）。圖片來源：REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo

高市早苗於10月21日正式接受天皇任命，打破了日本政壇長期存在的「性別天花板」，成為日本憲政史上首位女性內閣總理大臣（首相），對於提升女性參政意識和促進社會性別多元化具有巨大的象徵意義。

11月7日高市早苗在眾議院答詢中指出，如果中國對台灣發動侵略，即所謂的「台灣有事」，可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，引發中國激烈反彈，採取一連串對日施壓措施，包括停止日本水產品進口、抵制赴日本旅遊等。儘管高市早苗事後重申日本與中國的「戰略互惠關係」不變，中日關係仍面對高度緊張與矛盾的局面。

第三名 以哈停火兩年戰爭終結 中東和平仍充滿隱憂

以色列與哈瑪斯今年10月達成停火協議。加薩走廊經歷兩年戰火，滿目瘡痍。圖片來源：REUTERS/Dawoud Abu Alkas

歷經長達約兩年的衝突，以色列與加薩走廊地帶的哈瑪斯今年10月達成停火協議，這場自2023年10月7日由哈瑪斯突襲以色列社區引發的戰爭暫時告一段落。協議內容包括：以軍從加薩地帶撤軍、釋放剩餘人質與巴勒斯坦囚犯，以及啟動國際援助和加薩重建計畫。

衝突期間不只加薩地區，以色列與伊朗支持的黎巴嫩真主黨在黎巴嫩邊境的交火，以色列與伊朗之間的空襲與反擊行動，皆令中東地緣政治緊張加劇，戰火造成數萬人民傷亡。儘管停火帶來短暫和平，雙方卻在協議生效後持續互控違反條款，停火協議是否能穩定中東地區情勢並促進區域和平仍有重大隱憂。

第四名 輝達市值衝破5兆美元 泡沫化疑慮升溫 AI科技倫理安全成全球課題

輝達（NVIDIA）10月成為全球首家市值衝破5兆美元企業。圖為黃仁勳（右）11月來台參與台積電運動會，與魏哲家相鄰而坐。圖片來源：REUTERS/Ann Wang/File Photo

2025年AI熱潮持續延燒，美國科技巨頭憑藉生成式 AI、資料中心需求大幅上揚，繳出亮眼財報，輝達（NVIDIA）10月成為全球首家市值衝破5兆美元企業；然而市場上也出現對這波熱潮的警示，擔心AI投資相關股價與估值被過度吹捧，可能重演1990年代末「網路泡沫」局面。

此外，AI演算法可能帶來的偏見、隱私數據濫用、失業風險和假訊息泛濫等倫理和安全問題成為全球焦點。世界各國在追求技術與國家競爭優勢時，又該如何透過立法政策在創新與安全之間找到平衡，成為政府的重大課題。

第五名 7月5日預言未發生 日氣象廳重申無科學證據

日本漫畫家龍樹諒1999年出版《我所看見的未來》漫畫被部分民眾認為準確預言了 2011年東日本大地震與海嘯，2021年龍樹諒推出「完全版」，宣稱「真正的大災難將在2025年7月5日到來」，夢中她看見日本列島南部附近海底破裂，太平洋海嘯高達 2011年震災的三倍。

隨著日期逼近，此「預言」在日本國內和鄰近國家引發高度關注，根據旅遊業數據，6 月分至7月初，香港前往日本的旅遊預訂人數出現明顯下滑。最終，2025年7月5日日本並未發生漫畫所預言的大型地震或海嘯等災難，日本氣象廳也公開表示目前科學知識無法精確預測地震的時間、地點與規模，呼籲公眾依賴權威機構的資訊，而非流傳的預言。

第六名 川習會落幕 美中貿易戰暫時休兵

川普、習近平睽違六年在APEC會面。圖片來源：Andrew Harnik/Getty Images

2025年美國與中國的角力於經貿、科技、地緣安全領域再度升溫，尤其在對等關稅後急速加劇，川普一度指控中國竊取美國財富，兩國之間缺乏對等的市場開放；中國政府則指控美國貿易霸凌，並對美國實施報復性關稅提升至84%甚至125%，隨著雙方談判，美中於2025年5月達成暫停部分衝突、暫緩部分關稅升級的協議。

10月APEC（亞太經濟合作組織）高峰會期間，美中兩國領導人睽違六年首次會晤，企圖透過「川習會」在經貿與戰略議題上取得平衡。會中兩國在關稅談判上有所進展，美國將對中國部分產品關稅從57%調降到47%，中國則暫緩實施部分稀土出口管制，並承諾恢復大規模採購美國大豆等農產品。台灣議題在會談中則未被討論。國際媒體分析，這場川習會的結果，象徵兩國在貿易戰的暫時降溫，但不代表兩國之間的對抗關係會有任何改變。

第七名 南韓政壇巨變 尹錫悅任內被捕 李在明時代開啟

經歷2024年底的政治動盪，李在明於今年6月當選南韓總統。圖片來源：REUTERS/Tyrone Siu

去年下半年南韓政壇經歷了前所未有的動盪。時任總統尹錫悅在2024年12月短暫宣布戒嚴而引發憲政危機，解除戒嚴令後被在野黨彈劾案通過，導致司法豁免權被解除，成為南韓歷史上首位任內被法院逮捕並羈押的總統，罪名涉及多項貪腐、濫權以及妨礙司法調查。

政權交替下，李在明於今年6月當選總統，代表共同民主黨重新掌權，強調修復尹錫悅時期造成的政治裂痕，對內致力重振經濟與穩定民生，承諾成立緊急經濟應變小組，推動補充預算等短期刺激方案。對外主張「實用外交」路線，強調鞏固韓美同盟，深化與日本的三邊合作。李在明的上任被視為南韓政治路線可能大幅轉變的起點。

第八名 美司法部起訴柬埔寨詐騙帝國 台9公司遭制裁

2025年間，亞洲地區再次爆發大規模的人口販運與網路詐騙危機。特別是南韓，爆發多起青年受到高薪工作誘騙，赴柬埔寨後被迫從事網路詐欺，多起救援事件登上國際新聞版面，在在突顯柬埔寨詐騙產業的猖獗。

美國司法部於10月8日正式起訴以陳志為首的「太子集團」（Prince Group）及其核心成員。指控該集團是東南亞地區從事大規模網路詐欺、賭博犯罪，並建立龐大企業網絡進行洗錢的跨國犯罪組織。太子集團在台亦設有9家公司，且涉及洗錢與詐欺，台北地檢署針對其25名在台幹部進行拘提，並聲請扣押約新台幣45億元資產。

第九名 方濟各辭世 首位美國教宗良十四世繼位

新任教宗良十四世（Pope Leo XIV. ）。圖片來源：REUTERS/Remo Casilli

羅馬教廷4月發佈教宗方濟各（Pope Francis）於梵蒂岡城辭世，享壽88歲。方濟各是天主教首位來自拉丁美洲的教宗，其任內推動了教會改革、關注社會正義和環境保護，深受全球敬重。

經過數輪投票與協商後，梵蒂岡於5月9日宣布選出美國出生的新教宗——良十四世（Pope Leo XIV）。儘管美國是全球天主教徒數量最多的國家之一，但長期以來，教宗職位主要由歐洲或拉丁美洲的樞機擔任。他的當選象徵天主教廷重心向北美洲轉移，也反映了美國天主教會在全球事務中的影響力日益增長。新教宗未來的施政方向，特別是在性別議題、同性婚姻、以及教會改革等方面的態度，將備受全球矚目。

第十名 香港宏福苑大火 災後撫慰與心理創傷成艱難課題

香港宏福苑大火，除了咎責，災民的善後處理以及心理創傷也是政府的艱難課題。圖片來源：REUTERS/Amr Alfiky

香港新界大埔宏福苑於11月26日下午發生大火，火勢沿著外牆層架急速蔓延，從三級火警一路升至最嚴重的五級。這場大火奪走逾百條人命，包含一名37歲的消防員，成為香港近80年來最嚴重、最令人心碎的火災。

火災發生時，大樓外牆正進行維修工程，建築物普遍覆蓋竹棚、保護網、防水帆布與塑膠布等臨時材料。有報導指部分材料疑不符合防火標準，另有工人在棚架上抽菸、火警警鐘未如預期響起，以及涉事大廈部分單位疑安裝了易燃的發泡膠板等情況，使外界對火勢迅速惡化的因素產生質疑。

這場大火不僅毀去七座大樓，更在無數香港人心中留下難以治癒的傷痕。然而，在悲痛之中，香港市民自發展現驚人的韌性與互助精神：有人捐贈物資、有人踴躍捐血、有人提供臨時住所，重現被稱為「香港精神」的團結力量。面對如此重大創傷，除了徹查責任，如何安置受災居民、如何療癒民眾心理，也成為香港政府未來最深切的課題。

狂人川普執政還有三年，各國政經動見觀瞻；AI會是產業革命動能，還是會重演泡沫化劇碼，成為全球市場與政策圈熱門議題。想看更多榜單內容，請鎖定Yahoo新聞2025年度回顧專題。

Yahoo 2025十大國際新聞揭曉

