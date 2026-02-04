川普震盪拉美地緣政治 中國礦山機械製造商急撤46億金礦投資

在哥倫比亞多納何塞法（Dona Josefa），小型礦工2024年9月在阿特拉托河尋找黃金。（美聯社）



中國礦業機械製造大廠「耐普礦機」3日宣布，由於全球地緣政治風險加劇、美國總統川普對等關稅政策，和哥倫比亞政經環境不穩影響，決定取消近1.5億美元的哥倫比亞金礦投資計畫。此舉反映出美中角力下，中企海外擴張的艱難挑戰。

美國總統川普政府1月3日抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，又不斷揚言要接管格陵蘭，以排擠中國與俄羅斯在該地區的影響力。川普上個月也曾表示，哥倫比亞是「由一個病態的人在掌控，他喜歡製造古柯鹼，並把它賣到美國」，還警告說，「他不會再這樣做太久了，我可以跟你說。」

廣告 廣告

在中國深圳上市的江西耐普礦機股份有限公司，於3日傍晚5時左右發布公告，以地緣政治風險不斷升高，和價格劇烈波動為由，將退出位於哥倫比亞西北部城市哥多華省（Cordoba）的阿拉克蘭（Alacran）礦場金、銀、銅礦項目。

就在耐普公告的幾個小時之後，美國總統川普與哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）於美東時間3日上午11時（台灣時間4日午夜零時）左右在白宮首次會面，雖然雙方在結束後都沒有提到具體的協議內容，但對這次會面都給予正面評價。

阿拉克蘭金礦逾1.5萬公斤 耐普原間接布局哥倫比亞礦廠

哥倫比亞新興的銅金勘探公司「哥多華礦業」（Cordoba Minerals）於2023年12月公布的一份研究，阿拉克蘭礦場的礦山壽命約為14.2年，礦藏量有7億9700萬磅（約2,260萬公斤）的銅、55萬盎司（約1萬5590公斤）的黃金，以及535萬盎司的白銀。

耐普在去年5月宣布，將收購總部位於瑞士的Veritas Resources公司22.5%的股份。瑞士這間公司是由另一家中國企業「金誠信礦業管理」（JCHX Mining Management）於2024年成立的，而金誠信持有哥倫比亞公司CMH Colombia的50%股分，而CMH Colombia則是阿拉克蘭礦場的持有者。根據這項收購協議，總部在瑞士的Veritas原本計畫向加拿大礦產勘探公司Cordoba Minerals收購哥倫比亞CMH其餘50%的股權。

地緣政治風險升高 耐普撤出哥倫比亞阿拉金礦投資

但如今，耐普已取消收購Veritas的協議，以及共同開發阿拉克蘭礦場的投資計畫，同時撤回在哥倫比亞設立子公司的安排。該公司在公告中指出，做出這項決定的主因之一是「地緣政治風險升高」；當中還特別提到，自2025年4月以來，全球局勢出現「重大變化」，這很可能是指美國總統川普推出所謂高額對等關稅，以及其他地區性發展；耐普董事會也對哥倫比亞「持續上升」的政治、經濟與法律風險表示憂慮。

此外，耐普也稱，阿拉克蘭項目至今尚未取得哥倫比亞國家環境許可機構（National Authority of Environmental Licences）的核准，而這正是投資的先決條件之一。同時，整體資金負擔也是耐普面臨的問題，阿拉克蘭項目相關支出預計共達1億4589萬美元（46億元台幣），這筆金額相當於耐普截至去年9月底淨資產的50%以上。

哥多華礦業總裁兼執行長阿姆斯壯蒙托亞（Sarah Armstrong-Montoya）1月2日在一份聲明中表示，該框架協議「尚未終止」，公司將致力於創造完成交易所需的條件，同時「在推進阿拉克蘭項目中的過程中，考慮所有替代方案」。

更多上報報導

【有片】日本陸自罕公開CH-47JA直升機「出浴片」 網友被萌翻笑稱「真可愛」

川普盯上格陵蘭掀波瀾 北約急啟「北極哨兵」強化高緯度部署

【有片】英相訪中被嗆「只帶回Labubu」 在野黨電爆施凱爾：被北京玩弄