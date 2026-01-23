川普霸凌團結加拿大！卡尼WEF演說開嗆美國獲滿堂彩 民調大幅領先

加拿大總理馬克卡尼（Mark Carney）。（圖／達志／美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）近期針對加拿大的言語攻勢不僅未削弱渥太華的政治穩定，反而在國內催化出1股前所未見的團結氛圍。加拿大總理馬克卡尼（Mark Carney）日前在瑞士達沃斯（Davos）「世界經濟論壇」（World Economic Forum，WEF）上發表演說，公開譴責強權國家將經濟整合當作武器、以關稅作為施壓手段，並因此罕見獲得全場與會者的起立鼓掌，也迅速在國內引發回響。

據《路透社》報導，卡尼在演說中呼籲各國正視1個現實，那就是以規則為基礎的全球秩序已經走到盡頭，他也以加拿大為例，說明「中等強權」應如何攜手合作，避免成為美國霸權之下的受害者，「當規則不再保護你時，你就必須保護自己。中等強權必須共同採取行動，因為如果你不在餐桌上，你就會出現在菜單上。」

對此，川普隨即反擊，聲稱加拿大「是因為美國才得以生存。」他在達沃斯對卡尼本人喊話，表示卡尼應該感謝美國過去的慷慨相助，同時也警告：「馬克，下次你再發表這些言論的時候，記住這一點。」前1天，川普才在社群平台「Truth Social」上張貼1張由人工智慧生成的圖片，畫面中加拿大與丹麥自治領土格陵蘭（Greenland）皆覆蓋著美國國旗。

這場在達沃斯廣受好評的演說，為卡尼近期行程緊湊的海外訪問畫下句點。上週，他剛與中國達成1項貿易協議，並在中東尋求新的合作夥伴，目標是降低加拿大對美國高度依賴的經濟結構。

加拿大西安大略大學（University of Western Ontario）政治學教授史蒂芬森（Laura Stephenson）指出，加拿大人可能同時感到自豪與憂慮，因為總理的發言如此直白。她表示，卡尼能夠這樣公開地表達這些立場，展現了勇氣，而他的演說在國際間大致獲得正面回應，這一點也會讓加拿大人感到驕傲。

史蒂芬森補充，這篇由卡尼親自撰寫的演說稿，確實會在國內引發共鳴，但反應程度仍將取決於個別民眾是否在工作上高度依賴對美貿易。她指出，如果你的生計可能直接受到《美墨加協定》（CUSMA）影響，而該協定今年即將接受檢討，那麼你可能會對未來感到極度不安與恐懼。

卡尼不僅言辭強硬，他至今也仍未與川普達成新的貿易協議，不過他對美國採取的強勢姿態日前已有所軟化。例如，他取消了數位服務稅，以重啟與美國的貿易談判，並就1支激怒川普的加拿大廣告公開致歉。

在加拿大多倫多街頭，退休競走選手皮爾（Ann Peel）表示，川普不斷升高將加拿大併入美國的言論，讓她對美國可能採取侵略行動感到「深切憂慮」。她形容川普是「1個大惡霸」，並認為卡尼的演說之所以強而有力，在於它清楚闡述了1種與美國根本不同的世界觀。她認為，加拿大是1個高度重視價值的社會，加拿大人民理應感到驕傲，不要因為美國的要求就輕易屈服。

自從川普在2024年大選勝出後不久，首次揚言要讓加拿大成為美國第51州以來，加拿大人已大幅減少前往美國旅遊，同時抵制美國酒類產品，並優先選購本國商品。

前加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）的資深顧問卡萊斯（Jonathan Kalles）表示，他對卡尼演說在政壇各個光譜獲得支持感到印象深刻，其中甚至包括部分保守派人士。像是曾在前保守黨總理哈珀（Stephen Harper）政府中擔任工業部長的摩爾（James Moore），便分享了卡尼演說的片段，呼籲民眾暫時放下黨派之爭，花點時間聆聽這場演說。

來自加拿大亞伯達省（Alberta）的保守黨國會議員林寶萊（Michelle Rempel Garner）亦在加媒《國家郵報》（National Post）撰文指出，卡尼的演說「正確點出了破碎地緣政治體系的嚴酷現實，以及像加拿大這樣的中等強權，急需以決心與務實態度挺身而出的必要性。」她也呼籲卡尼將言論付諸行動。

多數民調顯示，自去年4月上任以來，卡尼的支持度一直維持在50%以上。而加拿大民調與研究機構「Nanos Research」的最新數據也指出，卡尼的支持率目前領先保守黨領袖波利耶夫（Pierre Poilievre）高達22％。據悉，自去年川普開始威脅加拿大主權之後，卡尼所屬的自由黨（Liberal Party）便成功扭轉了保守黨近30％的領先優勢，並在聯邦大選中勝出。

對此，多倫多大學（University of Toronto）國際關係教授康寧漢（Jack Cunningham）分析，加拿大人對卡尼演說的熱烈反應，部分原因在於總理敢於正面回擊川普，同時似乎仍保有川普的尊重。他指出，長期以來，各國領導人多半把川普當成1位必須小心應對的「難搞祖父」，而加拿大人如今感到自豪，就是因為卡尼似乎是那位能夠直面川普的領袖，「只希望加拿大未來不再是孤身1人。」

