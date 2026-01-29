川普霸權陰影籠罩 歐洲國家吹起親中去美風潮？！

英國首相施凱爾28 日展開為期4天的訪中行程，這是英國首相時隔8年後再次踏上中國。然而光是近兩個月，包括愛爾蘭總理、芬蘭總理、法國總統及西班牙國都已陸續訪中，甚至在施凱爾之後，德國總理梅爾茨也預計在2月赴中訪問。學者分析，這些歐洲國家明顯受到了美國總統川普對歐立場強硬的影響，才開始有了親中去美的避險動作，就是希望透過兩手策略策略反制美國，但由於歐洲在軍事上依賴美國太深，因此最終能否達成目標，恐有待觀察。

去年底到今年初 歐洲吹起訪中潮

時間回到2025年底，包括了西班牙國王、法國總統馬克宏都相繼訪問中國，隨後2026年開春，愛爾蘭總理、芬蘭總理也陸續到訪中國，而英國首相施凱爾更在28日搭上了這班訪中列車，不僅如此，在施凱爾之後，德國總理梅爾茨也預計在2月赴中訪問。

面對川普霸權主義 歐洲欲以親中去美策略反制

學者認為，這波包括英德法主要的歐洲國家領導人或高層官員密集訪問中國的風潮，多少反映出歐洲在全球地緣經濟壓力，特別是川普在軍費及格陵蘭問題上對歐態度強硬，都讓部分的歐洲國家產生危機感，因此才希望透過尋求和中國務實對話，除了穩定雙邊的經貿關係外，更能用這種親中去美的兩手策略反制美國，對美進行避險。

國防安全研究院國家安全研究所副研究員侍建宇說：『他們就開始採取一種兩手策略，一方面跟美國還是要配合還是要合作，另一方面他跟中國也可以開始進行某種程度的妥協，希望從中國得到一些經貿上面的好處，如果可能的話， 用來對沖或者用來做這種避險的手段，然後跟美國再回去討價還價，說你如果不這樣做的話，我就會去跟中國去談條件。』

軍事依賴太深 歐洲去美太難

只是這樣的動作，看在政大國關中心研究員湯紹成眼中卻顯得蒼白無力，最主要是歐洲在軍事防衛及情報上對美國的依賴實在太深，根本很難做到「去美」的目標。

湯紹成說：『可是去得掉去不掉，這個我覺得都是很難說的，照我剛剛所說的，尤其是譬如在北約內部的情報分享，因為美國是在情報方面有相當大的優勢，那所以你這些國家，你對美國是有很大的依賴性，你要怎麼樣跟美國來博弈？譬如說在格陵蘭的問題上面等等…當然歐洲他是處於劣勢。』

數字會說話 歐洲防衛難去美化

事實上，湯紹成的說法確實可以反映在北約軍事的比例上，光是2025年估計北約總防務支出約1.59兆美元，美國貢獻約62%，高達9800億美元，但相對於歐洲盟國合計僅約佔38%。這也難怪北約秘書長呂特近日在布魯塞爾歐洲議會發表演說時直白表示，如果歐洲認為能夠在沒有美國支持的情況下自行防衛，那就「繼續做夢吧」。

美歐軍事同盟的重要 美國點滴在心

儘管川普對歐洲國家狠話說盡，但侍建宇卻認為，歐洲與美國的軍事結盟卻是不容置疑，這從川普後來改口表示不會透過武力取得格陵蘭，就知道北約對美國仍有一定的重要性。

他說：『歐洲跟美國的軍事結盟這也是不容置疑的，而且美國也不可能就是把北約給破壞掉，在這次的達沃斯峰會已經表現得很明顯，美國認為格陵蘭是可以談判的，而且他也進行了某種談判，儘管我們不知道內涵，可是美國不可能透過武力的方式片面改變格陵蘭現在的狀況，所以美國還是要維繫這個北約重要性，如果美國放棄北約的話，後果是非常堪憂的，美國也知道。』

歐洲投懷送抱 中國的如意算盤

面對歐洲國家的投懷送抱，侍建宇認為，中國當然也有自己的如意算盤，因為從經貿的角度來看，中國反而願意從此進行突破，畢竟中歐的經貿關係在COVID-19之後，就沒有完全恢復，如今剛好趁著歐洲跟美國有一些嫌隙的時候，中國自然想見縫插針，但他提醒，在經貿交流背後，中國還有看不見的企圖在後面，就是想藉此讓自己可以在國際上洗白。

他說：『我覺得中國基本上技術性來講，他就是要降低歐洲國家，就是美國一直在講中國的威脅很大，中國威脅是非常需要值得小心的，可是他要透過跟歐洲的交往減少這種國際輿論，認為中國還是可以是一個投資的好地方，中國是可以做生意的企業上的好夥伴，中國不是一個很大的安全威脅，這是他想要利用這些國家訪問歐洲所達到的一些目的。』

美歐中三角關係 川普成最大變數

無論如何，學者都認同，川普的格陵蘭行動與對歐強硬的態度，確實是美歐關係的一大變數，同時也是加速歐洲對美去風險化，並視中國為戰略替代的重要因素，而這更真實反映了大國競爭的現實主義邏輯，讓歐洲正從「大西洋主義」轉向多極化，只是這樣的改變能有多大？能走多久？川普將會是決定性的關鍵因素。