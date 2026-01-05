川普非法綁架馬杜洛！分析師：短期對能源市場影響有限

圖為委內瑞拉國營石油公司「委內瑞拉石油公司」（PDVSA）。（圖／達志／美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）3日在違反國際法的情況下，派兵入侵石油資源豐富的委內瑞拉，非法綁架了該國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。對此，分析師向《CNBC》表示，此舉短期內不太可能對能源市場造成劇烈衝擊。

據《CNBC》報導，怡安集團（Aon Corporation）旗下專門處理大型、跨國企業全球性風險的「A/S Global Risk Management」首席分析師暨研究主管拉斯穆森（Arne Lohmann Rasmussen）指出，儘管美國發動攻擊的規模出乎市場意料，但市場先前已將可能與委內瑞拉發生衝突、並導致石油出口中斷的情境納入定價。

委內瑞拉是「石油輸出國組織」（OPEC）的創始成員國，擁有全球最大的已探明石油儲量。然而，拉斯穆森表示，這個南美洲國家目前每日石油產量不到100萬桶，僅占全球石油總產量的不到1％。

拉斯穆森補充，其中，委內瑞拉又僅出口約一半的產量，大約50萬桶。此外，這場衝突發生之際，全球石油市場正處於供給過剩、需求相對疲弱的狀態，而這種情況在每年第1季相當常見。

拉斯穆森估計，布蘭特原油（Brent crude）價格在4日夜間期貨市場開盤後，僅會上漲約1至2美元，甚至可能更少。他預測，下週布蘭特原油價格將低於2日收盤價60.75美元，「儘管這是1個重大的地緣政治事件，通常會被視為利多、或推升油價的因素，但歸根結底，市場上的石油供應仍然過多，這也是為什麼油價不會出現失控式暴漲。」

拉皮丹能源集團（Rapidan Energy）分析師麥克納利（Bob McNally）則表示，他在週末前已向客戶建議，大約1/3的委內瑞拉石油產量正面臨風險。不過，他並未預測委內瑞拉所有產量都會被切斷，短期內這不會對石油市場構成實質風險。

2025年，石油市場出現5年來最大的年度跌幅。全球基準的布蘭特原油去年下跌約19％，美國原油價格則下跌近20％。在石油輸出國組織及其盟國（OPEC+）結束多年減產、轉而提高產量後，市場持續承壓。同時，美國石油產量也創下每日超過1,380萬桶的歷史新高。

分析師向《CNBC》表示，隨著政權被推翻，未來委內瑞拉石油產量最終有機會增加，油價甚至可能進一步下跌。位於澳洲雪梨的金融機構「MST Financial」能源研究主管卡沃尼克（Saul Kavonic）估計，如果委內瑞拉出現新政府，並促成制裁解除與外資回流，中期出口量有機會接近每日300萬桶。

曾在歐巴馬政府擔任美國國務院能源高層官員的能源產業顧問戈德溫（David Goldwyn）表示：「如果說有什麼影響的話，委內瑞拉的未來反而會對市場形成利空，因為從這裡開始，幾乎只剩上行空間。」

川普在3日的記者會上表示，目前對委內瑞拉石油的禁運仍然有效。他也宣稱，美國石油公司將投資數十億美元重建委內瑞拉的能源產業。然而，川普不僅並未說明哪些公司將參與投資、未交代投資方式，亦未釐清美國將如何暫時管理委內瑞拉。

戈德溫指出，在委內瑞拉過渡政府及未來政府前景仍高度不確定的情況下，很難預測美國石油公司是否真的會投入資金，「我們從伊拉克、阿富汗，以及其他國家的政權轉換中學到的一切，都告訴我們，轉型是困難的。在條件尚未明朗之前，沒有任何公司會願意承諾投入數十億美元進行長期投資。而在政府形態確定之前，這些條件根本不可能明朗。」

戈德溫補充，包括埃克森美孚（Exxon Mobil）在內的企業，至今仍在等待收回委內瑞拉國營石油公司「委內瑞拉石油公司」（PDVSA）所積欠的債務。

拉皮丹能源的麥克納利表示，對美國石油公司而言，這是1項極為複雜的命題，尤其石油生產商並未忘記2000年代初期被迫退出委內瑞拉的經驗，當時該國沒收了外國石油公司的資產。不過，他也補充，若制裁解除，能夠接觸全球最大石油儲量，對美國石油公司而言仍極具誘惑力，雖然這將需要數十年的投資，以及數十億美元的資金，「是否值得，最終取決於1個核心問題：世界是否真的需要那麼多石油？」

麥克納利透露：「直到去年年底之前，市場的共識一直是，石油需求將在4年內停止成長，因為電動車、燃油效率政策，以及氣候變遷政策，石油需求的成長已經結束。」

但隨著美國及其他國家，包括中國與加拿大，開始弱化氣候政策，加上電動車銷售下滑，投資委內瑞拉的前景突然變得更具吸引力。他說：「你會突然開始想，『等等，我們可能真的需要更多石油。』」

