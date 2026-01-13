川普預告援助將至！盼伊朗示威者撐著點

▲ 美國總統川普喊話伊朗示威民眾繼續抗議，援助很快就會到來。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 伊朗反政府示威蔓延全國，伊朗安全部隊血腥鎮壓行動造成大量死傷，伊朗官員透露已有約2千人身亡，隨著傷亡人數持續竄升，美國總統川普稍早表態，援助即將到來，向伊朗的示威者喊話抗議持續下去。

根據美國廣播公司報導，引述美國官員說法稱，川普正在考慮的選項包括對伊朗政權的關鍵人物或伊朗的能源或銀行業實施新的制裁。亦有美國前官員表示，總統辦公桌上可能出現的其他選項包括大規模軍事打擊，以及對特定伊朗領導人或幫助伊朗政府暴力鎮壓抗議活動的安全部隊基礎設施，進行更有針對性的打擊。

美國也可能考慮對伊朗政府發動網路攻擊，以及進行提升抗議者網路資訊傳播，並破壞伊朗政府影響力的行動。白宮新聞秘書李威特強調，川普總統所有選項都擺在桌面上。

川普週二在自家社群平台Truth Social上表示，「伊朗愛國者們，繼續抗議——奪回你們的機構！」川普強調，「記住那些殺人犯和施暴者的名字。他們將付出沉重的代價。我已經取消了與伊朗官員的所有會面，直到無謂的殺戮停止。援助即將到來。」

川普沒有透露援助的具體內容，先前他曾表示，在他表示要打擊伊朗之後，伊朗希望與美方進行談判。然而，川普在社群媒體上的最新表態，似乎對與伊朗政府接觸的意願突然轉變。

