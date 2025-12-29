川普預告泰柬戰爭將暫停 還酸聯合國維和再度沒有任何建樹

美國總統川普於2025年12月28日在其社群平台Truth Social發文，表示泰國與柬埔寨之間的邊境衝突將暫時停止，雙方將恢復先前達成的和平協議框架下的共處狀態。



川普在貼文中寫道：「我很高興宣布，泰國與柬埔寨之間爆發的戰鬥將暫時停止，他們將根據我們最近達成的原始條約，恢復和平共處。」他並讚揚泰國與柬埔寨領導人「以智慧迅速且公平地達成這個結論」，強調過程「快速且果斷」。川普同時表示，美國「很榮幸能提供協助」，並提到在過去11個月內，已參與解決並停止多達8場戰爭與衝突。

泰柬戰爭源頭在1907年的領土爭議



川普進一步批評聯合國在全球和平事務中的角色，他指出聯合國在多起事件中「幾乎沒有提供任何協助或幫助」，包括俄羅斯與烏克蘭持續的衝突。他呼籲聯合國「必須開始積極投入並參與世界和平事務」。

泰國與柬埔寨的邊境衝突源於長達118年的領土爭議，主要涉及1907年法國殖民時期劃定的邊界線。當時柬埔寨處於法國統治下，邊界勘測地圖將爭議地區劃入柬埔寨一側，但泰國長期主張該邊界不準確，並堅持對部分地區的主權。柬埔寨於1953年獨立後，持續捍衛既定邊界合法性。爭議焦點包括柏威夏寺（Preah Vihear）及其他古寺廟遺址周邊土地。

2025年衝突於7月爆發，涉及火箭彈、砲擊及空襲，造成數十人死亡、數十萬平民流離失所。7月停火協議由馬來西亞協調，美國施壓促成，包括威脅撤銷貿易優惠。該協議於10月在馬來西亞區域會議中正式細化，川普親自出席並見證泰國與柬埔寨領導人簽署《吉隆坡和平協議》。

雙方互相指責違反協議戰事升級



然而，戰事於12月再度升級，雙方互相指責違反協議。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）當時表達關切，敦促立即停止敵對行動、保護平民，並恢復10月協議中的降溫措施。



據報導，聯合國秘書長安東尼奧．古特雷斯（Antonio Guterres）曾在9月演說中提及川普在全球和平努力的貢獻。此外，柬埔寨政府於8月提名川普角逐諾貝爾和平獎。

目前，泰國與柬埔寨邊境情勢仍受國際關注，雙方領導人持續透過外交管道處理爭議地區主權問題。



