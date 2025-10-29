川普預告習川會近4小時「對所有人都好」 陸未曝會否見高市

美國總統川普和大陸國家主席習近平證實將在南韓亞太經濟合作會（APEC）會晤，川普預告本次「習川會」將進行3小時至4小時，而且對全世界許多方面都有好處，陸方則僅證實雙方會晤消息。

美總統川普表示本次亞洲行重點在習川會，若能談成對全世界所有人都有好處。（圖／美聯社）

綜合外電報導，雖然美國白宮早在10月23日釋出美中領導人會面消息，但陸方直至29日才證實。大陸外交部發言人郭嘉昆表示，「經中美雙方商定，（大陸）國家主席習近平將於（南韓）當地時間10月30日在南韓釜山同美國總統川普舉行會晤，就中美關係和雙方共同關心的問題交換意見」。郭嘉昆也提到，「兩國元首將就戰略與長遠議題深入溝通」。

陸外交部未透露習近平與日相高市早苗會否會晤的資訊。（圖／資料照／美聯社）

但當日媒《共同社》提及，習近平會否在APEC峰會期間，會晤日本新任首相高市早苗？郭嘉昆則表示，目前沒有關於中日領導人會晤的資訊可提供。

川普（左）出席由南韓總統李在明在慶州主持的國宴，並與APEC峰會上的國家元首共進晚餐。（圖／美聯社）

稍早川普抵韓會晤南韓總統李在明，川普強調本次亞洲行的重點在「習川會」上，且這對全世界、所有人都非常重要，他也很期待與習近平會面，也預告這次的會談會順利進展並達成1項「良好協議」。

韓媒稱習近平將在10月30日至11月1日期間抵達南韓。 （圖／資料照／美聯社）

另據《CNN》報導，29日晚間傳習川會再改舉辦時間，由第1次更改的當地時間30日早上10時（台灣時間早上9時），改回最初訂定的30日上午11時（台灣時間早上10時）。同時有南韓媒體報導指出，習川會將在南韓釜山金海機場貴賓樓登場，但中、美、韓3方均未證實舉行地點的消息。

