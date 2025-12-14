川普預告「最嚴厲報復」！ 美軍遭突襲3死鎖定敘利亞內鬼

美軍在敘利亞遇襲3死，川普預告進行嚴厲報復。

華爾街日報報導，正值美國、敘利亞加強合作打擊極端組織伊斯蘭國（ISIS）之際，3名美軍及口譯員13日在敘利亞與當地官員開會時，遭襲擊身亡，另有3名美軍士兵受傷，槍手疑為敘利亞安全部隊成員。美國總統川普震怒，預告將展開「最嚴厲報復」。

川普在社群發文表示，這起事件是「ISIS在敘利亞一個極度危險地區，針對美國與敘利亞發動的攻擊。」他宣示，將祭出極為嚴厲的報復，川普並轉述，敘利亞總統夏拉對此感到極度震驚且不安。

美國五角大廈官員透露，事發時，美軍正戒護一場與打擊ISIS相關的會議，與會者包括美方當地指揮官與敘利亞內政部1名官員，雙方部隊共同負責現場安全。

據指出，會議進行期間，一名單獨行動的槍手突然出現在窗戶旁，持機槍向現場人員開火，美軍與敘利亞部隊立即還擊並擊斃槍手，但已造成美軍3死3傷，另有3名敘利亞安全部隊成員在攻擊中受傷。

路透報導，槍手是敘利亞安全部隊成員，「可能具有極端思想」。五角大廈官員透露，攻擊發生在敘利亞夏拉政府尚未完全掌控的地區。ISIS尚未發表聲明對這起襲擊事件負責。