川普頒布緊急狀態 要對賣油給古巴的國家課徵關稅
美國總統川普週四（1/29）簽署行政命令，將對所有提供石油給古巴的國家課徵關稅，進一步對古巴加強施壓。
白宮週四表示，川普當天在國家緊急狀態宣告下簽署行政命令，授權對提供石油給古巴的國家課徵關稅。但該項行政命令並未具體說明關稅稅率，也未點名針對那些國家。
美軍本月初奇襲委內瑞拉後，川普多次威脅表示，古巴共產政權沒了委內瑞拉石油，很快就會垮台，並要求古巴盡速與美國達成交易協議。但川普並未明說他想要的協議內容。
古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）日前回嗆美國，稱川普無權逼迫古巴簽下任何交易。
英國《金融時報》週四報導指出，若沒有新的石油供給，古巴目前石油儲量最多只能支撐15-30天。
委內瑞拉是古巴最大石油供給國，每天提供約2萬6500桶原油，相當於日常所需1/3。但自美國推翻馬杜洛政府並阻止任何油輪開往古巴後，僅有墨西哥每天提供約5000桶石油。然而墨西哥政府近日也暫停部分對古巴的石油供給。
