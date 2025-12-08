川普頒「甘迺迪中心榮譽獎」！眾星雲集白宮一字排開

川普身後眾星雲集一字排開，準備接受甘迺迪中心榮譽獎，堪比表演藝術界最高終生成就獎之一。（圖／路透社）





美國總統川普頒發美國表演藝術界最高終生成就獎之一「甘迺迪中心榮譽獎」。

川普身後眾星雲集一字排開，準備接受甘迺迪中心榮譽獎，堪比表演藝術界最高終生成就獎之一，而今年獲獎名單包括「洛基」系列電影，好萊塢男星席維斯史特龍，縱橫樂壇50年的重金屬搖滾樂團KISS合唱團，以及歌劇魅影主演，邁克爾克勞福德等巨星。

美國總統川普：「如果你想戴著帽子也可以，我覺得我們可以穿過去，喔他的頭髮不錯，我有點驚訝，因為有些人脫帽，結果頭髮不是很多。」

頒獎典禮結束後川普也在白宮舉行晚宴，宴請重量級名人，在此之前川普從未出席過甘迺迪中心活動，因為長期以來有跨黨派支持，如今效忠他的董事會，獲選為中心主席，川普也誓言要對中心進行改革。

