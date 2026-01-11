川普頻喊「任內中國不犯台」話裡藏玄機？旅美學者揭殘酷現實：先做到這件事

美國總統川普（Donald Trump）近期再度於專訪中談及台海情勢，並透露了自己與中國國家主席習近平的關係，川普強調，不相信習近平會在自己（川普）任內對台灣動武；對此旅美教授翁履中指出，川普這邊的說法主要聚焦於自己與習近平的關係，而非基於美中的關係去做擔保。

翁履中在《中間觀點 - 翁P聊時事》節目中分析，從川普在《紐約時報（The New York Times）》專訪的錄音檔中可以聽到，川普之所以認為中國不會犯台，因為是「在他任內」，而不是中國礙於美國而不敢動手。簡單來說，川普對於台海的判斷僅限於美中未來的交易談判，以及他個人與習近平的關係。

「世界就是三分天下，西方是我的，其他地方我管不著，我也不想管，我們互相尊重」，翁履中指出，川普的原則很簡單，即美國、中國和俄羅斯都有各自的勢力版圖，只要確保美國的利益，三方就可以和平共存。至於川普重申自己任內台海不會有戰事，翁履中則點頭表示，北京當局確實不會在這時候去挑戰川普。

翁履中直言，一直以來將俄羅斯、中國視為同等級的川普，在談及台灣議題時「從未給出保證」。翁履中強調，自己不是疑美，而是要把最真實的一面呈現給所有人看；翁履中不諱言表示，台灣要讓美、中聆聽自己的意見並不容易，現階段應該學著先了解兩大國的想法，「距離世界的真實越近，很殘酷，但你越安全」。

