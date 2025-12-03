川普頻打瞌睡遭疑「衰老」 白宮曬體檢報告：健康狀態極佳

現年79歲的美國總統川普（Donald Trump），最近頻頻在公開場合打瞌睡，還被《紐約時報》爆料減少工作量，可能出現衰老跡象。川普公開反駁，表示他最近的體檢報告獲得全A，認知測驗也是滿分，白宮還發佈了川普的磁振造影MRI檢測報告，指出他的心血管系統健康良好。

駁衰老傳言！川普稱體檢全拿A、認知測驗滿分

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在內閣會議上發言，但坐在旁邊的總統川普卻閉上眼睛，身體還向前傾，當場打起瞌睡。直到聽到盧比歐大讚自己的外交政策，才突然挺直身體，轉頭看向盧比歐，但沒多久又再次閉上眼睛。事實上，川普近日多次在公開場合瞌睡，還被《紐約時報》爆料工作量減少，可能出現衰老跡象，對此他親自反駁，稱自己所有體檢項目都得A，認知測驗也拿了滿分，健康得很。

川普在內閣會議上「閉目養神」。圖／美聯社、路透社

川普MRI檢查受矚 白宮：心血管、腹部狀況極佳

最近白宮也發佈了川普的磁振造影MRI檢測報告，顯示他的心血管系統跟腹部十分健康，沒有急性或慢性病變的隱憂，維持極佳的健康狀態。美國總統的年度體檢向來備受關注，加上川普之前多番質疑前總統拜登（Joe Biden）過度衰老不適任，這回換他當家作主遭各界放大檢視，引發更多討論。

白宮公布川普MRI檢測報告。圖／路透社、美聯社

國際中心／吳嘉恩 編撰 責任編輯／馮康蕙

