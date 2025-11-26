川普頻頻威脅委內瑞拉 鄰國哥倫比亞批「帝國主義」：為了要石油

在美國於加勒比海與太平洋地區的軍事行動持續升級之際，哥倫比亞總統古斯塔沃．佩特羅（Gustavo Petro）在接受 《CNN》 獨家專訪時直指，華府對委內瑞拉採取的高壓政策，真正目的並非打擊毒品走私，而是圍繞著該國豐富的石油資源。 圖 : 翻攝自央視新聞

[Newtalk新聞] 在美國於加勒比海與太平洋地區的軍事行動持續升級之際，哥倫比亞總統古斯塔沃．佩特羅（Gustavo Petro）在接受《CNN》獨家專訪時直指，華府對委內瑞拉採取的高壓政策真正目的「並非打擊毒品走私，而是圍繞著該國豐富的石油資源」。

「（石油）是問題的核心」佩特羅表示，擁有全球最大石油儲量的委內瑞拉，早已成為美國地緣政治算盤中的關鍵。他更批評，「川普根本不在乎委內瑞拉的民主化，更不用說毒品走私。」

這番言論，凸顯出佩特羅與美國總統川普自其重返白宮以來的深層矛盾。過去一年，佩特羅多次痛批川普政府的移民政策、對以色列的支持，及其在拉丁美洲的軍事行動；本周更進一步指控，美國正試圖「將自身意志強加於鄰國」，並將此比作為帝國主義。

《CNN》就此向白宮與美國國務院尋求回應，目前尚未收到答覆。

在專訪中，佩特羅回顧近月來的外交摩擦，指出美國國務院於九月聯合國（UN）大會閉幕之際撤銷其簽證，原因疑與他公開呼籲美國士兵「拒絕服從川普」的言論有關。

十月，美國財政部更以「涉參與全球非法毒品交易」為由制裁佩特羅。對此，佩特羅強烈否認，並反指制裁是在川普宣布停止對哥倫比亞提供所有補助後迅速跟進的政治舉措。

佩特羅強調，他的政府在打擊毒品方面成效顯著，「我們繳獲的古柯鹼數量，比任何前任政府都多。」但他認為川普拒絕承認此事，是因為「自尊心作祟」，並指川普因他曾屬游擊隊組織 M—19 而將其標籤為「顛覆分子」。

美國近期將「太陽集團」（Cartel de los Soles）列為外國恐怖組織，指控該集團與委內瑞拉總統馬杜羅有關。但佩特羅在專訪中表示，他對此連結並不信服。

美國國務院日前將委內瑞拉涉嫌販毒的「太陽集團」（Cartel de los Soles）列為外國恐怖組織，指控該集團由總統馬杜洛領導，向美國走私毒品。 圖：翻攝自 X @NSTRIKE01

「馬杜羅的問題在於民主……缺乏民主，」佩特羅說，但他補充指出，沒有哥倫比亞的調查證實馬杜羅與毒品走私存在直接關聯。

根據聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC），委內瑞拉並非古柯鹼原料的生產國；全球每年 3,700 噸古柯鹼中，有超過 2,500 噸來自哥倫比亞。美國緝毒局的報告亦指出，美國查獲的古柯鹼中 84% 來自哥倫比亞，而非委內瑞拉。

上週末，哥倫比亞新聞節目《Noticias Caracol》披露，部分軍方與情報官員涉嫌向已解散的反叛組織 FARC 異議人士提供敏感情報。佩特羅否認相關指控，但承認政府內部與毒販的關係問題由來已久。

美國國務院則呼籲哥倫比亞「徹底調查並採取適當行動」。

儘管高層對立升溫，美哥關係並未完全破裂。美國國務卿盧比歐表示，華府與哥倫比亞的關係「牢固而持久」，問題焦點在於佩特羅本人，而非哥倫比亞國家體制。

自 2022 年被指定為「主要非北約盟友」後，哥倫比亞在美國的南美安全布局中仍被視為關鍵。

