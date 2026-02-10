川普飆罵美冬奧選手反掃蕩移民 谷愛凌發聲：違背奧運精神

美國自由式滑雪名將赫斯（Hunter Hess）日前因公開反對掃蕩移民政策，遭總統川普（Donald Trump）發文抨擊是「真正的失敗者」，並質疑他是否有資格代表美國參賽。對此，代表大陸出賽的中美混血「滑雪女神」谷愛凌發聲呼籲重視體育精神，避免政治干預。

「滑雪女神」谷愛凌回應美國總統川普飆罵美冬奧選手一事。（合成圖／新華社）

據悉，川普於當地時間8日在自家社交平台Truth Social發文，針對赫斯的言論進行抨擊。他寫道：「美國奧運滑雪選手亨特·赫斯是一個真正的失敗者。他說他並不代表美國參加這次冬奧。如果是這樣，他當初就不應該參加選拔賽，真遺憾他進入了隊伍。這樣的人實在很難讓人支持！讓美國再次偉大！」川普的發言使得此次冬奧的焦點從運動競技轉向國內政治分歧。

廣告 廣告

川普發文抨擊美國自由式滑雪名將赫斯 是「真正的失敗者」。（圖／翻攝Truth Social）

針對這場爭議，多位冬奧選手表達了自己的看法。據《紐約時報》（The New York Times）報導，22歲的自由式滑雪選手谷愛凌9日在女子坡面障礙技巧賽奪得銀牌後接受採訪時表示，這一事件已經偏離了奧運會的核心精神。她說：「很遺憾，奧運會的焦點竟然被這樣的新聞所掩蓋，這完全違背了奧運應有的精神。」谷愛凌認為，體育的價值在於超越日常生活中的分歧，將人們團結在一起。「體育是一種少有的共同語言，是人類精神和競爭精神的展現。它甚至可以突破人類的極限，這是多麼美好的一件事。」

出生於美國舊金山的谷愛凌，曾代表美國參加訓練，後於2019年決定代表大陸參賽，這一選擇早已使她成為地緣政治爭議的焦點。她坦言，身為運動員不應該被捲入政治紛爭。「作為曾經被這種爭議波及的人，我對其他運動員感到抱歉。我希望他們能夠專注於展現最佳的滑雪表現。」

赫斯日前公開反對川普掃蕩移民政策。（資料照／美聯社）

據外媒報導，事件的核心人物赫斯在被川普批評之後，他9日發文表文表示「我愛我的祖國」，他說「美國有許多很棒的地方，但總有一些地方可以做得更好。這個國家如此令人驕傲的原因之一，就是我們有權利和自由指出這些不足之處。」他說，「奧運最棒的，就是讓人們團結在一起；當我們出現這麼多分歧時，比以往任何時候都更需要這份團結。」

延伸閱讀

用國安辦高金素梅？謝寒冰看完北檢聲明驚：哪一個跟國安有關

高金素梅遭搜索偵辦 韓國瑜力挺：一女當關萬夫莫敵、禁得起檢驗

不只住家、辦公室遭搜索 檢調抄高金素梅屏東服務處