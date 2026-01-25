川普首度承認擒獲馬杜洛關鍵：美軍動用無人知曉的神祕武器

美國總統川普日前首度公開美軍本月在委內瑞拉抓捕馬杜洛的軍事細節。川普透露，美軍在該次大膽的突襲行動中，動用了一款名為「混亂製造器」（The Discombobulator）的祕密新型武器。他聲稱這款武器不僅讓敵方的雷達與火箭系統全面癱瘓，更在未造成任何美軍傷亡的情況下，成功將馬杜洛及其妻子逮捕歸案。

美國總統川普證實 動用了一款名為「混亂製造器」的祕密新型武器。 （圖／美聯社）

根據《紐約郵報》等媒體24日報導，川普在白宮橢圓形辦公室受訪時證實，「混亂製造器」是美軍特種部隊於1月3日深入卡拉卡斯逮捕馬杜洛的關鍵。川普強調，當美軍直升機飛入委內瑞拉領空時，這款神祕裝置讓對方的軍事裝備完全失效。他自豪地表示：「他們原本準備好了俄羅斯與中國製的火箭，但連一枚都發射不出來。我們進攻時，他們拼命按按鈕，但什麼反應都沒有。」

川普還斷言該項武器是「其他國家沒有的」，「我們擁有一些無人知曉的武器。最好還是不說了吧。但是我們確實具備一些令人難以置信的裝備。」儘管川普承認了武器存在，但拒絕透露更多細節。

此前，美國媒體曾於13日報導美國國防部耗時超過1年測試一項透過秘密行動購入的裝置，這款武器疑似為一種脈衝能量武器（pulsed energy weapon），部分調查人員認為該設備可能與一系列神秘疾病「哈瓦那症候群」有關。川普在被問及此事時，談到了這種武器。

1月5日馬杜洛被押解前往紐約聯邦法院。（圖／路透社）

關於這款武器的資訊不多，川普聲稱自己不被允許談論。但與此相關的報導是在委內瑞拉當地記者描述馬杜洛的槍手被擊倒在地、「鼻血直流」並吐血的場景之後出現的。一名曾隸屬馬杜洛衛隊的目擊者事後回憶，行動當晚所有雷達系統無預警關閉，隨後天空出現大量無人機，緊接著美軍直升機降落。該名衛兵透露，美軍發射了一種「極其強烈的聲波」，導致現場守衛感到頭痛欲裂、鼻腔流血，甚至有人吐血，全身癱軟無法站立，只能任由約20名美軍特種部隊長驅直入。

馬杜洛現年63歲，目前被關押在美國布魯克林聯邦監獄，等待受審有關毒品恐怖主義等指控。而委內瑞拉目前的政權由原副總統羅德里格斯擔任臨時領導人。川普在採訪中對這位新領導人大加讚賞，稱雙方關係良好，「她表現得很棒」。

