川普首度承認擒獲馬杜洛關鍵：美軍動用無人知曉的神祕武器
美國總統川普日前首度公開美軍本月在委內瑞拉抓捕馬杜洛的軍事細節。川普透露，美軍在該次大膽的突襲行動中，動用了一款名為「混亂製造器」（The Discombobulator）的祕密新型武器。他聲稱這款武器不僅讓敵方的雷達與火箭系統全面癱瘓，更在未造成任何美軍傷亡的情況下，成功將馬杜洛及其妻子逮捕歸案。
根據《紐約郵報》等媒體24日報導，川普在白宮橢圓形辦公室受訪時證實，「混亂製造器」是美軍特種部隊於1月3日深入卡拉卡斯逮捕馬杜洛的關鍵。川普強調，當美軍直升機飛入委內瑞拉領空時，這款神祕裝置讓對方的軍事裝備完全失效。他自豪地表示：「他們原本準備好了俄羅斯與中國製的火箭，但連一枚都發射不出來。我們進攻時，他們拼命按按鈕，但什麼反應都沒有。」
川普還斷言該項武器是「其他國家沒有的」，「我們擁有一些無人知曉的武器。最好還是不說了吧。但是我們確實具備一些令人難以置信的裝備。」儘管川普承認了武器存在，但拒絕透露更多細節。
此前，美國媒體曾於13日報導美國國防部耗時超過1年測試一項透過秘密行動購入的裝置，這款武器疑似為一種脈衝能量武器（pulsed energy weapon），部分調查人員認為該設備可能與一系列神秘疾病「哈瓦那症候群」有關。川普在被問及此事時，談到了這種武器。
關於這款武器的資訊不多，川普聲稱自己不被允許談論。但與此相關的報導是在委內瑞拉當地記者描述馬杜洛的槍手被擊倒在地、「鼻血直流」並吐血的場景之後出現的。一名曾隸屬馬杜洛衛隊的目擊者事後回憶，行動當晚所有雷達系統無預警關閉，隨後天空出現大量無人機，緊接著美軍直升機降落。該名衛兵透露，美軍發射了一種「極其強烈的聲波」，導致現場守衛感到頭痛欲裂、鼻腔流血，甚至有人吐血，全身癱軟無法站立，只能任由約20名美軍特種部隊長驅直入。
馬杜洛現年63歲，目前被關押在美國布魯克林聯邦監獄，等待受審有關毒品恐怖主義等指控。而委內瑞拉目前的政權由原副總統羅德里格斯擔任臨時領導人。川普在採訪中對這位新領導人大加讚賞，稱雙方關係良好，「她表現得很棒」。
川普稱抓馬杜洛用了神秘「干擾器」! 官員急否認 傳美還有可操縱時空裝置
[Newtalk新聞] 據美國《有線電視新聞網》（CNN）25 日報導，美國總統川普近日聲稱，在 3 日突襲委內瑞拉強行帶走委總統馬杜洛的行動中，美軍動用了一種他稱為「干擾器」（discombobulator）的秘密武器。不過，有美國官員表示，這種武器並不存在，他的說法很可能是混淆了美軍的多種作戰能力。 在《紐約郵報》24 日刊發的採訪中，川普說道：「干擾器，我不能談論此事」，但稱該武器在行動中使委內瑞拉的「裝備無法正常工作」。外媒報導，在美軍抓捕馬杜洛時，疑似動用了極為先進的「定向能量武器」（DEW）或聲波武器。 對此，接受 CNN 採訪的一名美國高級別官員表示，並不存在名為「干擾器」的這種武器，川普的說法可能是將多種作戰能力混為一談。該官員表示，美軍在行動中確實發動了網路攻擊，目的是癱瘓委內瑞拉的預警系統和其他防禦系統，同時還利用現有的某種聲學裝備，以干擾地面人員。 美軍精銳的三角洲特種作戰部隊。 圖：翻攝自 @MarioNawfal X 帳號 美軍突襲行動發生後，白宮新聞秘書卡洛琳·萊維特 10 日在社交平臺 X 轉發了據稱是相關目擊者的說法。這名目擊者說，美軍在行動時「發射了某新頭殼 ・ 1 天前 ・ 1則留言
