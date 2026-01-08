川普首度與哥倫比亞總統通話 邀訪白宮解決分歧

（中央社波哥大7日綜合外電報導）哥倫比亞政府表示，美國總統川普今天與哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）進行首次通話。就在幾天前，川普才威脅要對裴卓採取軍事行動。

法新社報導，哥倫比亞外交部告訴法新社雙方已通話，但未透露具體內容。美軍在推翻鄰國委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）後，川普曾對裴卓發出警告，要他「小心點」。

裴卓辦公室的消息人士向路透社表示，這次通話過程「十分融洽」且「相互尊重」。

廣告 廣告

美國總統川普今天在自家社群平台真實社群（Truth Social）發文表示，他已與裴卓通電話，雙方針對近期的分歧進行討論，其中包括毒品走私問題，正在安排「不久的將來」與裴卓會面。

川普表示：「非常榮幸能與哥倫比亞總統裴卓通話，他致電向我解釋了毒品局勢及我們之間存在的其他分歧。我很感謝他的來電與談話語氣，並期待在不久的將來與他會面。」

「國務卿盧比歐（Marco Rubio）與哥倫比亞外交部長正在進行安排。會談將於華盛頓特區的白宮舉行。」

自從這位共和黨人重返白宮以來，川普與裴卓之間的關係便一直處於冰點。

川普多次在沒有證據的情況下，指控裴卓政府縱容古柯鹼源源不斷流入美國，並在4日稱裴卓是個「瘋子」。

美國政府去年10月對裴卓實施制裁，指控他放任哥倫比亞境內的非法毒品交易擴張。對此，哥倫比亞與裴卓多次否認川普的指控。（編譯：陳昱婷）1150108