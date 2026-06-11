川普驚吐「我愛通膨」！狂言為防伊朗擁核：這代價絕對值得

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國際中心／許展溢報導

川普再度語出驚人，竟表示自己愛死通膨了。（圖／翻攝X@WhiteHouse）

美國總統川普再度語出驚人！面對美國通膨率衝破4%大關、物價飆漲引發民怨，川普被媒體問到這是否會衝擊共和黨年底的期中選舉選情時，竟表示自己「愛死通膨了（I love the inflation）」。他強調，只要能阻止伊朗擁有核武，這點代價絕對值得，並說相信戰爭結束，物價與油價就會回落。

根據《路透社》報導，美國政府最新數據顯示，5月份消費者物價指數（CPI）年增率突破4%，創下3年來最快增速。對此，川普受訪時展現一貫的狂人本色，直言，「我愛通膨」。

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川普解釋，先前因為擔心成本激增和通膨加劇，他親自批准了一項秘密計畫，讓油輪強行通過荷莫茲海峽，他自信說，這對他來說，完全值得。

川普強調，目前的伊朗戰爭只是一個「繞道」的過程，這攸關美國的國家安全。上個月他也曾放話，為了防堵伊朗，就算放話要再次發動攻擊也在所不惜，更說出，「我才不考慮美國人的財務狀況，我誰都不考慮，我腦子裡只有一件事，我們絕對不能讓伊朗擁有核武器。」

由於伊朗封鎖了關鍵的海運航線，導致全球汽油、肥料等民生物資成本飆升，成為這波通膨的罪魁禍首。不過，川普認為，等這一切結束，就會看到油價跌回原本的水準。



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