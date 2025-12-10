川普驚爆扣押油輪「有史以來最大」 美國與委內瑞拉緊張局勢升級

川普聲稱，美國扣押了一艘大油輪，一般認為這加劇了美國與委內瑞拉的緊張關係。

美國總統川普說，美國在委內瑞拉附近扣押了一艘油輪，是有史以來被扣押的最大油輪。這代表兩國緊張局勢升級。（戚海倫報導）

美國總統川普周三證實，美國控制了委內瑞拉海岸附近的一艘油輪。川普說，「一艘大型油輪、非常大，實際上是至今為止扣押過的最大的油輪。」

美國有線電視新聞網CNN報導，川普沒有對這個舉動作出任何進一步解釋，只表示，扣押這艘油輪「理由非常充分」，暗示政府很快會公布更多訊息。被問到，油輪上運載的石油將如何處理，川普回答，「我想我們會留著它。」

報導指出，此舉可能進一步加劇與委內瑞拉的緊張關係。川普已經加大力度向委內瑞拉施壓，目的在迫使委內瑞拉領導人馬杜洛下台。川普說，他最近沒有和馬杜洛交談，也拒絕透露被扣押油輪的所有者是誰。知情人士透露，這艘油輪正開往古巴，古巴近期遭遇數十年來最嚴重的電力短缺，停電時間長達幾小時甚至幾天。而古巴能源基礎設施依賴石油進口，石油往往來自委內瑞拉、俄羅斯和墨西哥等盟友的捐贈。