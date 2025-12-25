川普高喊經濟黃金時代來了 但主要受惠者為前10%金字塔頂端富豪

記者蒲世芸／綜合報導

美國媒體POLITICO報導，總統川普回鍋白宮後首年的經濟表現，數字看來相當亮眼，但這波成長紅利，主要落在美國最富有的族群身上。

川普對自己的經濟表現很滿意。（圖／翻攝自白宮）

富裕階層薪資穩定成長

根據加拿大皇家銀行（RBC）統計，美國收入最高的前10％家庭，光是2025年上半年就花了20.3兆美元（約新台幣604兆元），幾乎追上其餘90％人口合計的22.5兆美元（約新台幣669兆元）。這股驚人的消費力，來自股市大漲、不動產價格居高不下，以及富裕族群薪資穩定成長。

廣告 廣告

美國銀行（Bank of America）數據顯示，高資產客戶的實領薪資，過去一年成長約4％；但低收入家庭的收入增幅僅1.4％，差距明顯。

川普高喊經濟黃金時代

這股高端消費動能，撐起了川普的經濟成績單。美國商務部公布，美國第3季經濟成長率高達4.3％，主因正是個人消費大幅增加。川普隨即形容，這是「川普經濟黃金時代正全速前進」的明確證據。

不過，這些亮眼數據也掩蓋了一個事實，即經濟成長主要是由富人所推動，而非全面擴散；因此這樣的樂觀氛圍，並沒有反映在多數美國民眾身上。

低收入族群債務攀升

民調顯示，多數美國人仍深受生活成本上升與就業市場降溫所苦。波士頓聯準銀行（Federal Reserve Bank of Boston）指出，低收入消費者的信用卡負債水準，已「大幅高於疫情前」。

川普回鍋後，觀察其近一年經濟表現，讓富裕階層變得更富有。（示意圖／翻攝自Pixabay）

從傳統指標來看，美國經濟確實充滿活力。華爾街銀行與大型律師事務所業務暢旺，投資人將數千億美元砸向高風險的人工智慧新創，催生新一批億萬富豪。市場估計，2025年美國併購金額可望達到2.3兆美元（約新台幣68兆元），年增幅高達49％，而收益多半流向高資產投資人。第3季企業獲利更暴增1,660億美元（約新台幣5.2兆元），遠高於前一季的68億美元（約新台幣2千1百億元）成長。

高端消費市場同樣熱絡，像是精品飯店及頂級信用卡等需求也依舊強勁，與民調中一般美國民眾的「悲觀情緒」形成強烈對比。

專家示警風險

但分析人士提醒，若就業成長持續疲弱、失業率亦繼續攀升，消費動能恐怕難以維持。摩根大通研究所亦指出，今年整體收入成長偏弱，特別是年長勞工；而美國金融服務協會也警告，次級借款人已出現壓力，貸款違約風險正在升高。

聯準會理事華勒（Christopher Waller）也在一場企業高峰會中表示，金融條件「對在場所有人來說都很寬鬆」；但對中產與勞工階層而言，房貸、車貸與信用卡利率仍然高得嚇人。前白宮資深經濟顧問拉佛納（Joseph Lavorgna）認為，只要通膨持續降溫，實質薪資成長加快，將有助於打造「不再只聚焦頂端族群的、更持久經濟成長」。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

川普槓上歐洲！對5名網路監管人士下簽證禁令 歐領袖齊嗆聲籲捍衛自主

解密／追蹤聖誕老人網站風格好懷舊！上世紀首推出 百人同時造訪就掛點

鎖定能源設施猛攻！怒指中國衛星助俄襲烏 澤倫斯基：破壞對和平努力

伯利恆睽違兩年恢復點燈儀式 數千人湧入聖誕起源地

