41J肉聲／川普高級酸！川習會只有習近平講話 「當時他屬下都害怕極了」

川普高級酸！川習會只有習近平講話「當時他屬下都害怕極了」。圖／白宮臉書

美國總統川普在本月5日和參眾兩院共和黨議員，在白宮國宴廳共進早餐並發表演說，川普在會上提到上個月底在韓國釜山進行的「川習會」，但川普也高級酸，指出全場會議中，只有中國國家主席習近平在發言，因為習近平帶來的官員「當時他們都害怕極了」。

川普先是「誇讚」習近平，稱他是個很強硬也很聰明的人，而且他領導著14億人口。隨後川普話鋒一轉：「在開會的時候，你們當中有幾位也在場，你們有些人目睹了這些，有的官員就是沒有回應。」川普直呼：「我真的從來沒有見過這樣的，這應該是我此生中看到大家都這麼害怕極了！」

廣告 廣告

川普稱，當時在會談上，習近平帶著一排官員入坐，然後大家都「正襟危坐」，這讓川普等美國官員都感到訝異。之後川普向其中一名官員問話，川普表示，這名官員應該是副總理級別了，但川普向他詢問，對方都沒有回答，而後川普再問：「你會回答我的問題嗎？」但這位官員依然沒有回答，而且如木頭人般一動也不動，川普說：「我當時心想這人怎麼了？」之後習近平則慢慢說：「我會回答所有問題。」

川普最後還調侃自己的副總統范斯，川普說：「你們知道的，范斯總是會插嘴，如果他能安靜個幾天，像中國團隊這樣就好了！」隨後范斯也故意配合，開始正襟危坐，引發現場其他議員們大笑。

10月30日川普與習近平在釜山舉行會面，這是川普今年1月重返白宮以來，兩人舉行的第1場領袖會談，也是兩人時隔6年首次雙邊峰會。



回到原文

更多鏡報報導

41J肉聲／女搭機大鬧鬼哭嚎 只因「沒坐在男友旁邊」！終遭驅離下機

川普危機來了！共和黨地方選舉輸得難看 紐約選出首位穆斯林市長

日正妹偶像曬看電影吃套餐照 那飲料杯倒影不單純！慘被炎上退團