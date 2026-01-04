川普高舉「門羅主義」驅逐中俄勢力！陸學者：委內瑞拉危機恐引發寒蟬效應

美國總統川普（Donald Trump）將門羅主義重新包裝，並稱之為「唐羅主義」（“Donroe” doctrine），試圖削弱中俄2國在其「後院」的影響力。（圖／達志／美聯社）

分析人士警告，美國重新高舉「門羅主義」（Monroe Doctrine）的做法，可能對中國在拉丁美洲的影響力構成重大考驗。中國大陸國際關係學者也分析，華盛頓對委內瑞拉的軍事行動，預料將對該地區與北京的互動產生「寒蟬效應」。

據《南華早報》報導，美國軍方於美東時間3日發動了1場出乎意料的精準行動，對委內瑞拉發動打擊，並逮捕該國領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子，隨後將2人送往紐約拘留。美國總統川普（Donald Trump）在未公布任何選舉時間表的情況下表示，美國將接管委內瑞拉，並成為其石油產業中的主要勢力。

這次攻擊是近40年來美國在拉丁美洲最直接的1次軍事行動，也是川普政府在當前大國競爭新時代下，試圖復興門羅主義的最新舉措。門羅主義是19世紀的1項政策，旨在警告歐洲列強不得干涉美洲新獨立國家的事務。

美國長期以來將中國在拉丁美洲的存在視為對其利益與安全的威脅。川普將門羅主義重新包裝，並稱之為「唐羅主義」（“Donroe” doctrine），此舉延續了他第1任期內已採取的相關措施，華盛頓正積極行動，試圖削弱中俄2國在其「後院」的影響力。

在中美於經濟、科技與安全領域的激烈競爭背景下，美國進一步限制中國在拉丁美洲影響力的行動，並非不可能。上海復旦大學美國研究中心副主任趙明昊指出，中美在第3國的競爭，特別是在川普高度重視的西半球，未來可能變得更加複雜且激烈，競爭將更加直接。

他表示，華盛頓預期將加大對中國在第3國的施壓力度，範圍不再僅限於貿易與經濟政策，而是延伸至科技與安全相關議題，這將對中國在西半球的參與產生顯著影響，包括與「一帶一路」倡議（Belt and Road Initiative）相關的合作。趙明昊補充，除了基礎建設合作之外，與中國相關的經貿關係，包括金融合作，也可能受到影響。

近幾十年來，中國透過基礎建設、貿易與科技投資，大幅提升在拉丁美洲的影響力，並與巴西等區域主要國家建立戰略夥伴關係。中國與巴西關係密切，2國同為金磚國家（Brics）的創始成員。

北京同時將拉丁美洲視為「全球南方」（Global South）的重要力量，並致力於放大該地區在重塑全球秩序、對抗美國霸權過程中的聲音。但川普日前已多次警告現已擴大至11個成員的金磚國家，不得採取任何挑戰美元主導地位的行動。

上個月，白宮發布新版《國家安全戰略》（National Security Strategy）文件，承諾將阻止非西方國家在西半球擴張其立足點。

去年11月，玻利維亞新政府據報承諾重新審視與中國與俄羅斯簽訂的鋰礦合約，該國總統佩雷拉（Rodrigo Paz Pereira）試圖修補與美國的關係。在阿根廷，總統米雷伊（Javier Milei）在同意凍結中國支持的太空與電信計畫後，成功自華盛頓取得400億美元的援助方案。

然而，美國於週末對委內瑞拉的攻擊，在拉丁美洲引發不一的反應。智利表達「深度關切」，哥倫比亞則加強邊境防範，並呼籲各方克制。巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）則在3日批評美國的攻擊行動是對委內瑞拉主權的「嚴重冒犯」。

趙明昊指出，拉丁美洲國家可能會經歷1段重新平衡對中接觸與對美關係的過程。他表示，部分中小型國家在面臨華盛頓壓力時，可能會在處理與北京的關係上採取更為謹慎的態度。他同時強調，這也突顯中美雙方有必要就潛在風險點事先溝通，以避免特定事件外溢，進而衝擊整體雙邊關係。

此外，北京外國語大學歐洲研究所所長崔洪建也警告，此事可能對中國與拉丁美洲國家的關係帶來負面影響。他指出，中國首先需要考量的是如何保障其在拉丁美洲的存在與利益，另1個關鍵問題則是，所謂與美國的競爭性對抗，將在該地區以何種方式展開。

崔洪建補充，若華盛頓將馬杜洛作為第1個「警告性示範」，整個拉丁美洲可能因此出現寒蟬效應，在此情況下，中國如何維持其在該地區的投資，並延續多年來與拉丁美洲國家建立的關係，將成為北京的首要關切。

多年來，中國一直將自身定位為全球南方的重要發聲者，並尋求來自開發中國家的更多支持，以強化多邊主義。在與華盛頓爆發貿易戰之際，北京也日益轉向南美洲，作為重要的農產品來源地。

在美國發動攻擊並逮捕馬杜洛後，中國政治專欄作家任意，以筆名「兔主席」發表評論指出，今年中美潛在衝突的1個引爆點，可能就在拉丁美洲，因為華盛頓正試圖重新確立對該地區的控制。

任意在社群媒體貼文中寫道，中國與拉丁美洲主要國家之間密切的經貿關係，可能成為摩擦來源。他分析，展望未來，中美直接對抗的空間可能進一步縮小，緊張局勢則將愈來愈多地在第3國上演。

