川普高舉「門羅主義」驅逐中俄勢力！陸學者：委內瑞拉危機恐引發寒蟬效應
分析人士警告，美國重新高舉「門羅主義」（Monroe Doctrine）的做法，可能對中國在拉丁美洲的影響力構成重大考驗。中國大陸國際關係學者也分析，華盛頓對委內瑞拉的軍事行動，預料將對該地區與北京的互動產生「寒蟬效應」。
據《南華早報》報導，美國軍方於美東時間3日發動了1場出乎意料的精準行動，對委內瑞拉發動打擊，並逮捕該國領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子，隨後將2人送往紐約拘留。美國總統川普（Donald Trump）在未公布任何選舉時間表的情況下表示，美國將接管委內瑞拉，並成為其石油產業中的主要勢力。
這次攻擊是近40年來美國在拉丁美洲最直接的1次軍事行動，也是川普政府在當前大國競爭新時代下，試圖復興門羅主義的最新舉措。門羅主義是19世紀的1項政策，旨在警告歐洲列強不得干涉美洲新獨立國家的事務。
美國長期以來將中國在拉丁美洲的存在視為對其利益與安全的威脅。川普將門羅主義重新包裝，並稱之為「唐羅主義」（“Donroe” doctrine），此舉延續了他第1任期內已採取的相關措施，華盛頓正積極行動，試圖削弱中俄2國在其「後院」的影響力。
在中美於經濟、科技與安全領域的激烈競爭背景下，美國進一步限制中國在拉丁美洲影響力的行動，並非不可能。上海復旦大學美國研究中心副主任趙明昊指出，中美在第3國的競爭，特別是在川普高度重視的西半球，未來可能變得更加複雜且激烈，競爭將更加直接。
他表示，華盛頓預期將加大對中國在第3國的施壓力度，範圍不再僅限於貿易與經濟政策，而是延伸至科技與安全相關議題，這將對中國在西半球的參與產生顯著影響，包括與「一帶一路」倡議（Belt and Road Initiative）相關的合作。趙明昊補充，除了基礎建設合作之外，與中國相關的經貿關係，包括金融合作，也可能受到影響。
近幾十年來，中國透過基礎建設、貿易與科技投資，大幅提升在拉丁美洲的影響力，並與巴西等區域主要國家建立戰略夥伴關係。中國與巴西關係密切，2國同為金磚國家（Brics）的創始成員。
北京同時將拉丁美洲視為「全球南方」（Global South）的重要力量，並致力於放大該地區在重塑全球秩序、對抗美國霸權過程中的聲音。但川普日前已多次警告現已擴大至11個成員的金磚國家，不得採取任何挑戰美元主導地位的行動。
上個月，白宮發布新版《國家安全戰略》（National Security Strategy）文件，承諾將阻止非西方國家在西半球擴張其立足點。
去年11月，玻利維亞新政府據報承諾重新審視與中國與俄羅斯簽訂的鋰礦合約，該國總統佩雷拉（Rodrigo Paz Pereira）試圖修補與美國的關係。在阿根廷，總統米雷伊（Javier Milei）在同意凍結中國支持的太空與電信計畫後，成功自華盛頓取得400億美元的援助方案。
然而，美國於週末對委內瑞拉的攻擊，在拉丁美洲引發不一的反應。智利表達「深度關切」，哥倫比亞則加強邊境防範，並呼籲各方克制。巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）則在3日批評美國的攻擊行動是對委內瑞拉主權的「嚴重冒犯」。
趙明昊指出，拉丁美洲國家可能會經歷1段重新平衡對中接觸與對美關係的過程。他表示，部分中小型國家在面臨華盛頓壓力時，可能會在處理與北京的關係上採取更為謹慎的態度。他同時強調，這也突顯中美雙方有必要就潛在風險點事先溝通，以避免特定事件外溢，進而衝擊整體雙邊關係。
此外，北京外國語大學歐洲研究所所長崔洪建也警告，此事可能對中國與拉丁美洲國家的關係帶來負面影響。他指出，中國首先需要考量的是如何保障其在拉丁美洲的存在與利益，另1個關鍵問題則是，所謂與美國的競爭性對抗，將在該地區以何種方式展開。
崔洪建補充，若華盛頓將馬杜洛作為第1個「警告性示範」，整個拉丁美洲可能因此出現寒蟬效應，在此情況下，中國如何維持其在該地區的投資，並延續多年來與拉丁美洲國家建立的關係，將成為北京的首要關切。
多年來，中國一直將自身定位為全球南方的重要發聲者，並尋求來自開發中國家的更多支持，以強化多邊主義。在與華盛頓爆發貿易戰之際，北京也日益轉向南美洲，作為重要的農產品來源地。
在美國發動攻擊並逮捕馬杜洛後，中國政治專欄作家任意，以筆名「兔主席」發表評論指出，今年中美潛在衝突的1個引爆點，可能就在拉丁美洲，因為華盛頓正試圖重新確立對該地區的控制。
任意在社群媒體貼文中寫道，中國與拉丁美洲主要國家之間密切的經貿關係，可能成為摩擦來源。他分析，展望未來，中美直接對抗的空間可能進一步縮小，緊張局勢則將愈來愈多地在第3國上演。
看更多 CTWANT 文章
停在路邊車格內也遭開單！車主「1疏忽」1200元沒了 網驚：第一次知道
A-Lin哼「那魯one那魯two」爆紅！ 7-11門市貼自帶BGM標語
今晚有雨「這天起」氣溫驟降冷到週末 恐跌破5度創入冬新低
其他人也在看
問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...
國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 231
兩岸若開戰 謝長廷警告「中國這一省」首當其衝：習近平怎麼忍心把這變戰場
日本首相高市早苗先前發表「台灣有事論」，引起中國強烈反彈，使得中日和兩岸關係陷入高度緊張。對此，曾任行政院長的總統府資政謝長廷在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，中國的打壓反而使得高市早苗支持率高漲，中國種種行徑已使得中國人民失去尊嚴。此外，謝長廷提到，兩岸應建立不破壞現狀的共同價值，若中國一直要改變現狀，在世界上就是一個破壞和平的國家。 謝長廷認為，高市早苗......風傳媒 ・ 9 小時前 ・ 230
美國活捉馬杜洛！11名嘴言論遭挖出打臉 律師：11傻大型翻車現場
美國於3日清晨在發起軍事行動中，轟炸委內瑞拉首都，讓當地砸鉅資引進的中國防禦體系癱瘓，並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，為川普政府歷時數月、持續施壓行動劃下句點。日前有許多名嘴認為「美國不敢打委內瑞拉」，律師林智群就整理出大翻車的11位名嘴名單，大酸是「中天11傻、大型翻車現場」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 72
成龍疑和女兒破冰！她罕見開口談父女互動：常看我作品 傳曾暗中被金援
71歲的國際巨星成龍，近年逐漸對家庭關係展現反思態度，除了日前坦承過去對兒子房祖名過於嚴厲，導致父子關係疏遠，與非婚生女兒吳卓林的關係，也被外界發現似乎出現微妙變化。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 21
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 5
美軍對委內瑞拉發動攻擊！釀酒人球團：陣中3球員狀況仍不明
體育中心／丁泰祥 報導美軍突襲委內瑞拉，已成功活捉委國總統Nicolás Maduro(馬杜洛)夫婦，並送到了紐約，而釀酒人隊棒球事務部總裁Matt Arnold，則在星期天受訪表示，球隊目前尚未掌握陣中在委內瑞拉的球員最新狀況，包括最近在委內瑞拉冬季聯盟大殺四方的年輕好手Jackson Chourio。FTV Sports ・ 15 小時前 ・ 4
輝達訂單飆破5000億美元！「這合作台廠」目標價上看400元 專家：台股靠AI再旺10年
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股大盤近日持續創高，加權指數2日收在29349.81點，距離3萬大關十分接近，而投資專家孫慶龍最近就在節目《小資理財藍圖》...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 10
美軍空襲委內瑞拉！川普點名「這2國」：最好小心點
國際中心／李明融報導美國總統川普（Donald Trump）3日發文證實，美國成功對委內瑞拉發動大規模打擊，委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，兩人已被押回美國接受司法審判。川普在記者會接著警告哥倫比亞總統「最好小心點」，另外也暗指古巴可能也會面臨美方更強的施壓。民視 ・ 1 天前 ・ 80
美國活逮委國總統馬杜洛 汪浩揭關鍵訊號：國民黨小心了
美國轟炸委內瑞拉，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，震撼全球。作家、時事評論員汪浩3日說，馬杜洛被捕所傳遞出的政治訊號，對親中威權勢力而言，緊抱中共領導人習近平大腿，已不再是可靠的保命符，「國民黨小心了」。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 184
美國不敢打委內瑞拉？周錫瑋嗆川普「試試看」網友傻眼：直接打臉
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日下令突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），委內瑞拉軍方斥資鉅額打造「南美最強」中國製武器防禦體系達形同虛設，引發關注。前台北縣長周錫瑋過往在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」的言論隨即遭網友翻出，周錫瑋聲稱美軍若進攻將面臨中俄代理人戰爭，甚至還嗆川普「去試試看」，如今預測完全失準，網友傻眼直呼：「誒誒，委內瑞拉總統夫婦直接被美國帶走了耶」、「這臉被打得太腫了」。 綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，捕獲馬杜洛並押送美國受審。知情人士透露，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國紐約，美國司法部依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪將兩人羈押並展開司法審判程序。然而，周錫瑋過去在《中天電視》節目上的一段分析影片被網友翻出。當時周錫瑋信誓旦旦宣稱，美國絕對不敢對委內瑞拉動武，甚至公開譏諷川普：「去試試看嘛！」 周錫瑋指稱，若美國攻打委內瑞拉將有3個國家會「很開心」。首先是委內瑞拉，馬杜洛握有軍隊與民心並擁有新頭殼 ・ 18 小時前 ・ 169
無X、內X都做了！夜奔人夫家激戰 健身女教練傳訊嗆聲正宮
台北市1名健身女網紅小萱（化名），先前與人夫阿豪（化名）發生外遇，兩人多次相約摩鐵嘿咻，小萱還趁正宮出國時，跑到阿豪住家過夜，並傳訊息給正宮嗆聲，內容提及「無套、內X全部都來了」等字句，阿豪妻子憤而提出告訴；台北地院判小萱須賠償56萬8340元，全案仍可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 80
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 11
柯文哲新工作曝光！震撼宣布長住「這縣市」要靠筆電、睡袋過活
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導朝野各黨派積極布局2026九合一大選，多縣市人選已陸續出爐。民眾黨日前正式徵召白委張啓楷參選嘉義市長，黨主席黃國昌表示，將秉持最大誠意及善意，與國民黨討論整合，外界更盛傳藍營有意禮讓，不過卻斷言「可能不會贏」。對此，前黨魁柯文哲今（3）日與張啓楷出席「阿北回嘉小草座談」活動，宣布將擔任其競選總幹事，並將於此地Long Stay。民視 ・ 1 天前 ・ 457
還有台灣人幫馬杜洛說話！他曝「委內瑞拉才剛嗆台1事」：哪個筋不對？
1月3日凌晨，美軍閃電突擊委內瑞拉，發動大規模軍事行動，並捕獲馬杜洛（Nicolás Maduro），據知情人士透露，馬杜洛及其妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕，遭美軍押送美國候審。然而馬杜洛被抓後，仍有台灣人在幫他說話，政治工作者周軒就提到，委內瑞拉此前才剛批評美國對台軍售。三立新聞網 setn.com ・ 52 分鐘前 ・ 34
50歲男不菸不酒 每天喝「黑咖啡」竟快洗腎！醫示警：一堆人中
喝咖啡有益健康，但醫師洪永祥提醒，若是喝到變質的咖啡豆，就會嚴重傷腎。一名50多歲的男子相當重視健康，不碰菸酒，每天晨跑，某天昏倒送醫確診腎衰竭五期，但該男子沒有三高等導致腎衰竭的疾病，細問後才知，男子會買大包裝的咖啡豆回家囤放，最後咖啡豆已變色，男子仍喝下肚，長期危害腎臟功能至腎衰竭第五期，喝到快洗腎。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 23
被川普抓走的委內瑞拉總統馬杜洛是誰？
[NOWnews今日新聞]美軍今（3）日對委內瑞拉發動大規模突襲，先是在凌晨連續轟炸委內瑞拉多地後，再由美國總統川普（DonaldTrump）宣布已將委內瑞拉總統馬杜洛（NicolásMaduro）夫...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 107
3生肖馬年大轉運！第1名財運事業愛情豐收 命理師籲：不能再偷懶
【緯來新聞網】邁入2026年，迎接新的開始，命理專家湯鎮瑋老師指出，今年有3個生肖火力全開，包括羊、緯來新聞網 ・ 19 小時前 ・ 9
低本益AI股大清單曝光！專家點名「最強5虎」：這檔今年可賺一個資本額、股價才百元出頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導中山大學國際金融學院國資所所長王昭文從台股AI族群中篩出14檔潛力標的，清一色具備低本益比條件，其中多檔甚至低於20倍。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
賴清德緊張了？邱毅曝這3人抓「致命把柄」
[NOWnews今日新聞]為協助民眾黨立委陳昭姿推動《人工生殖法》草案，民眾黨前主席柯文哲2日現身立院，不只拜會國民黨團，還與民進黨團總召柯建銘握手大和解。前立委蔡正元說，老柯與柯P見面，像是老先覺過...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前 ・ 98
藍白合慘破局？民眾黨「這4縣市」推人選 鄭麗文回應了
即時中心／黃于庭、謝宛錚報導朝野各黨派積極布局2026九合一大選，多縣市人選已陸續出爐。民眾黨日前正式徵召白委張啓楷參選嘉義市長，前黨魁柯文哲更宣布將擔任其競選總幹事，並將於此地Long Stay。除了嘉義市之外，各界也相當關注新竹市、宜蘭縣、新北市藍白合狀況，國民黨主席鄭麗文今（4）日表態，大家都釋出最大的誠意與善意，相信能提出共同接受的人選。民視 ・ 14 小時前 ・ 70