川普高規格款待沙國王儲！售F-35還放行AI晶片 沙國稱對美投資增至31兆

美國總統川普與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman, MBS）於當地時間18日在白宮會面。雙方大動作宣布新一波軍事、科技與投資合作，川普更形容沙爾曼是自己「非常好的朋友」，兩人互動親密、氣氛熱絡，堪比盛大外交秀。

川普和沙烏地阿拉伯王儲互動熱絡。（圖／翻攝自X平台 @VP）

這場見面不只象徵兩國關係回溫，更帶出美沙關係的一連串重大突破，包括軍售F-35、核能合作談判、AI協議、投資規模上看1兆美元（約新台幣31兆元），以及川普正式宣布將沙烏地阿拉伯指定為「主要非北約盟國」。

沙國成主要非北約盟國

彭博社18日報導，在白宮的晚宴上，川普直接公開表示：「我們要把美沙軍事合作提升到新的高度。」川普進一步補充提到，美國將其列為主要非北約盟國，這是沙國多年以來非常渴望的地位。

這個身份能讓沙烏地獲得更多軍事融資、購買美國高端軍事設備的優先權，也能參與更多軍事科學研究合作。

沙烏地因此也將成為全球第20個成員，加入中東其他美國重要盟友，包括埃及、以色列、卡達。這項宣布對MBS而言，是地位與外交上的重大勝利。

川普為沙國王儲辯護

川普在會面中也刻意為沙爾曼的清白背書。再次替他撇清2018年沙國記者、《華盛頓郵報》專欄作家哈紹吉（Jamal Khashoggi）遇害案的責任。

川普的立場象徵華府已經不再把這件事視為與王儲交往的阻礙，沙爾曼多年來因哈紹吉事件在華府的負面形象，如今幾乎已完全翻篇。

從F-35到核能合作 美AI晶片出口「開綠燈」

這次會面談及多項協議，包括F-35先進戰鬥機軍售，雖然距離交機仍需數年；另外也就美沙民用核能計畫正式展開談判，這亦為沙爾曼長年積極推動的項目。

沙國王儲才下車，川普就熱情張開雙手走上前迎接。（圖／翻攝自X平台 @WhiteHouse）

另外，美國同意雙方AI技術合作深化，沙國終於有望取得美國高階晶片。過去美方擔心出口至沙國的晶片可能流入中國，自2022年起限制AI晶片對中國的銷售外，並在隔年將管制擴大至包括沙烏地阿拉伯在內的約40個可能成為轉口點的國家。然而，華為近年一直在沙烏地阿拉伯尋求AI晶片客戶，因此也讓川普政府轉而鼓勵本土半導體出口至中東等地。

雖然還沒正式公布，但消息人士指出，美國已同意讓沙國企業HUMAIN取得美國先進AI晶片，雙方在科技合作上將大幅升級。

對美投資增到1兆美元

MBS也在白宮做出一項模糊但驚人的承諾，他表示沙國將把對美國的投資，從此前的6,000億美元（約新台幣18.7兆元），提高到1兆美元（約新台幣31兆元）。

雖然具體細節仍未明確釋出，但這項承諾讓美國政界跟企業界都相當買帳，也凸顯MBS與美國財界關係越來越密切。在白宮的晚宴上也坐滿重量級人物，包括馬斯克（Elon Musk）、羅納度（Cristiano Ronaldo）、蘋果執行長庫克（Tim Cook）、Nvidia黃仁勳等人。

沙國不急著加入《亞伯拉罕協議》

據《經濟學人》18日報導，外界原本預期本次會面可能會讓《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords）出現突破，但沙烏地表達目前仍不急於加入。沙國再次強調，若以色列不推動真正的和平進程，就不會正式予以承認。

然而，儘管暫不加入協議，沙國仍維持灰色空間，像是以色列商人早能以第二本護照進入沙國，沙以雙方的私下經濟交流仍持續增加。

