川普髮夾彎支持「公開」艾普斯坦案！嗆全是瘋子騙局、呼籲自家人投同意
編譯曾宜婕／綜合報導
川普態度180度大轉變！據《衛報》17日報導，美國眾議院將於這周針對「是否公開（已故性犯罪富豪）艾普斯坦檔案」進行表決。在過往調查中，川普不斷被質疑知情犯案內容甚至涉入犯罪案件，川普對於公開檔案的反覆態度也引起外界懷疑。然而，川普竟在表決前夕拋出震撼彈，呼籲自家共和黨人投下「同意票」，甚至嗆聲「我們沒什麼好藏的」。
川普為什麼突然態度轉變？
據報導，川普在社群上發文呼籲共和黨議員在這周國會表決中，投下「同意」公開艾普斯坦檔案，「是時候擺脫民主黨的騙局了，這場騙局是激進左翼瘋子為了模糊共和黨成功的焦點，尤其我們最近在『民主黨政府停擺』中取得勝利。」
在最新公開的部分文件中，艾普斯坦有多封電子郵件提及川普，據報導，有一封2019年艾普斯坦寫給作家沃爾夫的信件中，聲稱川普「知道那些女孩的事」，但沒有明確說明這句話的意思，事後川普團隊聲明那些郵件「完全無法」證明川普涉入其中。川普過往極力阻止公開檔案，並以民主黨抹黑為由試圖模糊焦點，這也導致共和黨內部的分歧。
然而川普這次卻一改以往態度表示：「眾議院監督委員會可以擁有他們依法享有的任何權利，我不在乎！我只關心共和黨人能否回到正軌。」
公開檔案讓部分共和黨人跟川普鬧翻？
《紐約時報》報導指，共和黨基層對是否公開檔案意見分歧，其中川普與他最親密的政治盟友之一的喬治亞州眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）也因此關係破裂。川普過去表示公開檔案一事是民主黨抹黑的工具，但格林因力挺公開「淫魔富豪」艾普斯坦的檔案與川普鬧翻。
在川普16日公開轉變對艾普斯坦檔案立場後幾分鐘，他就在社群媒體上表示，格林「正拼命把自己塑造成受害者，但事實上，她所有的問題都是自己造成的」。
川普過去一周對她的攻擊不斷加強，像是稱她為「叛徒」，而格林表示這讓她接到死亡威脅。
然而，格林並非唯一要求公開檔案的共和黨議員。就在川普16日晚間發表聲明的幾小時前，帶領國會推動此案的肯塔基州共和黨籍眾議員馬西（Thomas Massie）在ABC新聞節目中表示，儘管總統反對，本周仍可能有「100位或更多」的共和黨眾議員投票支持公開艾普斯坦檔案。議長強生（Mike Johnson）也預測共和黨將有大量支持，並在週日承認這項法案會有「很多票」。
如果投票通過會發生什麼事？
艾普斯坦檔案包含過往偵查案件的調查內容，共和黨眾議員馬西，及民主黨眾議員卡納（Ro Khanna）於7月發起艾普斯坦法案的請願活動，最終請願書到達連署門檻218人，故眾議院必須案進入投票階段，決定「是否公開檔案」。
如果提案在眾議院通過，參議院多數黨的領袖也就是共和黨籍的圖恩（John Thune）再接著將法案送至參議院表決，雖然圖恩先前表示支持案件透明，但他作為多數黨的領袖握有安排議程的權力，故也難以確保法案是否能順利進入參議院。
這項提案若順利在參議院通過，接著將會提交給美國總統川普，總統握有權利否決提案，並將其退回國會，如果國會要推翻總統的否決，需要參眾兩院以三分之二的多數票通過。
艾普斯坦2008年承認2項召妓罪，其中涉及未成年少女，因此在佛羅里達州被登記為性犯罪者。艾普斯坦2019年在候審期間死於獄中。
