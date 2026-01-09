川普鬆口下周將見馬查多 若贈送諾貝爾和平獎「莫大榮幸收下」

美國總統川普（左）1月8日表示，下週將接見到訪美國的委內瑞拉反對派領袖馬查多。美聯社



美國總統川普8日表示，他計畫下週接見到訪的委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）。川普還暗示，如果馬查多決定將去年獲頒的諾貝爾和平獎送給他，他將視為「莫大的榮幸」收下。

英國《衛報》報導，川普8日接受福斯新聞訪問時透露，馬查多「將在下週某個時候抵達」，並補充說「我期待向她問好」。這將是川普與馬查多首次會面。

當被問到，如果馬查多將諾貝爾和平獎送給他、是否會接受時，川普說：「我聽說她想這麼做，那將是莫大的榮幸。」

川普去年多次宣稱自己調解全球8場「戰爭」有功，理應獲頒諾貝爾和平獎，不過挪威諾貝爾委會10月初宣布，將和平獎頒給為委內瑞拉爭取民主的馬查多。

美軍3日凌晨突襲委內瑞拉，生擒總統馬杜洛夫婦並押回美國，以串謀涉毒恐怖主義等四項罪名受審，石破天驚的行動震驚全球。

委內瑞拉目前由副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）擔任臨時總統，據稱美國政府屬意由她接任新領導人。馬查多6日表示，應由反對派領導國家。

但川普對於讓馬查多等反對派掌權的想法顯得並不積極，稱她「在國內沒有支持，也沒有得到尊重」。

馬查多本週稍早表示，自從她獲頒和平獎以來，尚未與川普交談過。

白宮在被要求提供有關川普與馬查多會面的更多細節時，並未立即回應。

羅德里格斯政府8日開始釋放「重要數量」的政治犯，包括幾名外國人，這顯然是對美國的讓步。去年曾參加總統大選的委內瑞拉反對派候選人馬奎斯（Enrique Marquez）也在被釋放者之列，他去年1月被馬杜洛政府逮捕。

馬查多對政治犯的獲釋表示讚許，她在社群平台發布語音訊息表示：「不公義不會永遠持續下去……真理雖然受了傷，最終還是會找到出路。」

不過，川普告訴福斯新聞，委內瑞拉還需要一段時間才能達到可以舉行選舉的地步。

另外，川普在福斯新聞專訪中也透露，針對運毒組織的地面打擊將有重大升級，暗示美國下一個打擊目標可能是墨西哥黑幫。

川普告訴福斯主持人漢尼提（Sean Hannity）：「「我們現在將開始針對毒品集團進行地面打擊，這些集團正在控制墨西哥。」

川普先前曾提出打擊墨西哥境內目標的選項，他4日表示，正在敦促墨西哥統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）允許他派遣美軍去對付當地的毒品黑幫。川普說薛恩鮑姆之前拒絕這項提議。

