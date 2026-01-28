川普鬆口與韓國解決關稅問題 官員本週會面

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）26日對韓國拋震撼彈，調升汽車、木材、藥品等商品進口關稅至25%，批評韓國未履行去年達成的協議，引發韓方震驚。美國貿易代表透露，本週美韓將在華府會面；川普也鬆口，「我們會和韓國解決這件事」。

《韓聯社》報導，川普26日在自家社群Truth Social表示，因韓國國會遲未通過去年與美國談定的貿易協定，宣布將韓國汽車、木材、藥品及其他所有對等商品的關稅，從15%提升至25%。但川普並未提及何時生效，也沒有發布行政命令，被認為留有協商餘地。

川普27日在白宮受訪時也鬆口，「我們會和韓國解決這件事」。不過，他仍未說明具體解決方案。

韓美去年11月簽署《韓美戰略投資諒解備忘錄》，韓方同月將《關於韓美戰略投資管理的特別法案》提交到國會，但至本月仍未通過。目前有5項涉及對美投資的法案待審，韓國國會預計2月召開全體會議表決，執政陣營認為，可能在2月底至3月初之間通過。

在川普放話提高關稅後，韓國政府也緊急採取應變措施，正在加拿大訪問的產業通商部金正官，將在訪加後赴美，與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）討論；產業通商部通商交涉本部長呂翰九也將訪美，與美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）會面。

格里爾也在《福斯新聞》節目中證實，27日已經與韓國官員通話，本週稍晚雙方將在華府見面磋商，「我認為他們已經接收到我們的訊息了，我們並沒有特別針對韓國，他們是盟友，但在經濟層面上必須取得平衡」，指美韓貿易逆差在拜登政府期間飆升至650億美元，這種情況必須改變。

葛里爾也重申，美方調降關稅至15%的條件，是首爾承諾對美投資3500億美元、開放更多美國汽車進口並消除農產品非關稅障礙，但韓方遲未能通過相關法案落實投資計劃。

