川普鬆口 輝達Blackwell銷陸有影 AI股歡呼

美國總統川普29日透露，他30日和中國大陸國家主席習近平會面時，預期會討論開放輝達新一代Blackwell平台AI晶片銷陸事宜。川普並讚揚輝達和台積電（2330），在美國打造首個Blackwell平台晶片，強調這款晶片「領先十年」。

此前，美國對輝達晶片銷陸高度管制，輝達僅能在大陸銷售降規版產品，無法出口最高階的Blackwell平台晶片，讓輝達面臨「大陸營收占比恐歸零」窘境。隨著川普鬆口，可能鬆綁輝達高階AI晶片銷陸，激勵全球AI股歡騰，並帶動台、日、韓等國股市29日同創新高。

廣告 廣告

輝達股價28日已因一連串利多而大漲5%後，川普的最新言論激勵輝達股價29日早盤再上攻逾4%，市值突破5兆美元，成為全球首家達成這個里程碑的企業。輝達重要夥伴台積電29日股價收1,505元天價，上漲30元，市值同寫新猷；鴻海也大漲10元或4%，收260元，為18年來新高價，市值突破3.6兆元。

日經225指數破天荒漲破51,000點，大漲2.2%收51,307.65點；首爾Kospi指數攀漲1.8%至創紀錄的4,084.09點；台灣加權指數也漲1.6%到新高峰。

川普稱讚輝達執行長黃仁勳，是「了不起的傢伙（an incredible guy）」，並說29日將會晤黃仁勳，同時示意可能會在川習會上，討論輝達Blackwell晶片。

川普搭乘空軍一號前往南韓途中表示，輝達Blackwell平台是「超級強大的晶片」，並透露黃仁勳最近已帶了一個版本的Blackwell晶片到白宮讓他親眼見識。

在川普釋出可能鬆綁輝達晶片銷陸之前幾個小時，黃仁勳28日出席輝達於華府舉辦的GTC大會上，高喊美國想要維持在AI領域的領先地位，必須具備長遠的戰略眼光，確保中國持續依賴美國技術。

黃仁勳說：「我們想和中國競爭，這點無庸置疑，我們希望美國贏得AI競賽，這點也無庸置疑…但我們需要進入中國贏得他們的開發者」，「一項可能使美國失去全球半數開發者的政策，不利於長期發展」。若美中科技完全分裂，加上美國持續收緊移民與出口政策，可能導致美國在AI競賽中落後。

黃仁勳透露，川普經常在華府深夜與他通話，討論如何推動製造業回流美國並促進經濟成長。

延伸閱讀

川習會在即 川普：將與習近平談輝達 Blackwell 晶片

【看原文連結】

更多udn報導

坣娜辭世…生前罹紅斑性狼瘡 醫揭「好發1族群」

18歲月薪破60萬 她7年後「存款全花光」慘負債

獨／坣娜罹癌…固定聚會不見身影 友驚覺為時已晚

驚天一按下單100張台積電 財神卻被股市菜鳥送走