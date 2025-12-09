川普鬆綁對中出口 AI 晶片！ 大量開盤20分鐘直奔漲停、攻新高價
[Newtalk新聞] PCB 及半導體設備廠大量（3167）今（9 日）一早開盤即強勢上攻，約 20 分鐘即攻上漲停，再創歷史新高價 240 元。至上午 9 時 35 分約有 3,543 張排隊掛單。
受惠於美國川普政府周一（8 日）宣布鬆綁 AI 晶片出口政策，並對每筆交易收取 25% 利潤分成、輝達（NVIDIA）題材延燒，帶動 AI 伺服器、半導體相關設備族群買氣。法人最新報告指出，大量科技受惠全球 AI 伺服器、資料中心需求爆發，PCB 成型機及半導體檢測裝置訂單持續放量，營收動能強勁。加上近期月營收連續創高，市場資金明顯迴流電子裝置股，推升股價表現。
大量為國內少數的 PCB 鑽孔與成形機台供應商，主力業務涵蓋半導體檢測裝置、機器設計製造及模具加工，近年積極切入 AI 伺服器、先進封裝裝置領域。今年受益於半導體產業鏈需求，產品包括量測、自動光學檢測等，打入先進封裝 CoWoS 製程，帶動這家公司營收大幅成長，11 月營收約 4.91 億元，年增 53.42%；今年前 11 個月累計營收約 45.19 億元，年增率逾 100%。
法人預估，以目前訂單狀況來看，大量 11、12 月應可達 5 億元以上水準，帶動第四季營收、獲利較前季續揚、創新高；今年營收將能挑戰近倍增攻上 50 億元大關，EPS 可望站穩 7 元、上看 8 元。且訂單能見度已排至 2026 年，隨著南京廠新產能正式開出，搭配在手訂單持續認列營收，預期其明年營收有望維持高雙位數成長，毛利率、獲利表現也將優於今年。
