川普鬆綁輝達H200售中禁令 恐引發對中出口管制框架面臨瓦解
美國總統川普8日宣佈美國開放輝達(Nvidia)出口H200高階人工智慧(AI)晶片銷往中國，其中25%營收將支付給美國，引發外界議論。學者認為，川普此舉除了有經濟利益及弱化中國晶片自主的考量外，更重要的是凸顯了美國禁止出口戰略，將從高階晶片本身轉移到晶片製造的設備上。不過，學者也擔心這樣的戰略改變，很可能會引發美國和其盟友間的矛盾，從拜登時期建立的對中多邊出口管制框架，很可能因此面臨瓦解危機。
川普解除輝達H200售中禁令 引發質疑
川普8日宣佈，在符合國家安全條件下，允許輝達出口H200晶片至中國，而美國政府將可以獲得營業額25%的分潤。然而，川普的決定立刻在華府間引發熱議，華府對中強硬派甚至憂心中國軍事實力會因此大幅提升，到時候全球都將後悔莫及。
川普的決定 凸顯美禁止出口戰略轉向
不過，國防安全研究院國家安全研究所助理研究員楊一逵認為，川普除了有經濟利益及弱化中國晶片自主的考量外，更重要的是這個決定凸顯了美國禁止出口的戰略已經轉向，從過去禁止高階晶片出口，未來將把重點放在管制晶片製造的設備上。
他說：『美國的最高戰略目標，是要去遏制中國的晶片製造能力，這是他最高戰略目標，並且要讓中國適度的在高階晶片上去依賴美國，所以如果是以這個目標為導向的話，美國的重點應該是去強化晶片製造裝置的出口限制，而不是去限制晶片的出口。』
鬆綁H200輸中 恐引發對中多邊出口管制框架瓦解
此外，加上輝達H200晶片也並非輝達目前生產最高規格的晶片，比H200規格更高的BLACKWELL晶片目前仍然在禁售之列，因此川普才會在綜合考量下，同意鬆綁H200出售中國的禁令。
只是楊一逵卻也擔心，美國這樣的做法，可能會造成它和盟友的矛盾。甚至有可能導致從拜登時期就建立的對中多邊出口管制框架，面臨瓦解的風險。
他說：『簡單的來說就是，如果輝達可以的話，為什麼那個荷蘭的ASML不行，為什麼日本的這種晶片製程的生態鏈裡面的公司不行去鬆綁它的出口限制，如果一旦輝達鬆綁了，然後歐洲或日本相關的晶片製程關鍵公司的出口也鬆綁的話，那就是整個從拜登時期建立的多邊出口管制的框架可能就會進一步的瓦解，我覺得那會是一個非常非常嚴重的事情。』
國產晶片不如人 中國短期將採購H200
至於中國是否會接受美方鬆綁出售高階晶片的「善意」？前資策會資深產業顧問陳子昂就預測，中國短期內一定會有限度的採購H200晶片，主要是中國目前的國產晶片效能，無一可以和H200匹敵。
陳子昂說：『他現在國產晶片，例如華為、海光資訊跟寒武紀，經過比較華為的生騰910C，它的效能是最好的，但是它面臨了兩個困難，第一個是良率，因為中芯國際是把7奈米重複曝光，所以良率現在不到50%，導致它的價格非常高，第二個它的設計有bug，也就是說它的晶片有過熱，還有容易當機的缺陷，所以導致中國的雲端服務商，不太敢用國產的晶片，為什麼？因為算力不夠，然後良率不夠，而且價格過高，所以他們短期內還是會用H200。』
中國晶片自主政策下 長期必然走向國產替代路線
不過，陳子昂也觀察到，輝達在產品上的優勢，很可能在兩三年後就被追過去，再加上中國有晶片自主的政策，因此長期來看，中國勢必仍將回歸「國產替代」。
他說：『從中國要發展AI的角度，他一定會買H200的晶片，那只是他站在國產替代的角度，因為中國的國務院 在9月10月有發布全國的公有資料中心， 在今年必須有一半以上的AI晶片，要來自我剛剛講的華為、海思，跟海光信息 及寒武紀這幾家，那他們也希望2027年，那個資料中心國產晶片的比例到100%，上海到70%，所以我的結論是短期內中國還是會用H200的產品，但長期一定會是國產替代。』
出售中國H200 反成美軍事優勢？
陳子昂認為，這也就是輝達執行長黃仁勳為什麼急著要說服川普，目的就是希望讓中國能盡量依賴輝達的AI晶片。而楊一逵也觀察到，華府政策圈就有聲音主張，如果解放軍將其AI現代化的能力，是建立在依賴美國先進 AI晶片上的話，那這其實對美國來說，反而將會是一個很大的優勢。
楊一逵說：『因為美方可以隨時切斷攻擊，這是一個論點，就是川普今天開放了，那也許幾個月之後如果美中談判遇到了一些瓶頸，川普也有可能再次禁止，這也是為什麼某一派的專家是認為即使你開放了H200這麼高運算能力的晶片， 中國的解放軍也不見得真的敢去利用這樣的晶片，然後去形成一種對美國晶片依賴的程度。』
中國陷戰略性兩難 只會有限度採購H200
無論如何，楊一逵認為，川普現在是把球丟回給中國，只是在買與不買間，北京似乎也陷入了戰略性的兩難，因此最可能就是不會照單全收，而是有限度的購買，但從川普政府這種比較偏向交易式的作風來看，似乎也為北京帶來了更多談判的空間。
