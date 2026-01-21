川普鯰魚效應 打造地緣經濟人才馳騁新舞台

行政院20日舉行「台美關稅談判說明記者會」，院長卓榮泰（中）、副院長鄭麗君（左2）、祕書長張惇涵（右2）、政務委員楊珍妮（左1）及發言人李慧芝（右1）出席說明談判過程心路歷程。圖片來源：中央社

本週好消息是台美終於達成對等關稅協議，這次的關稅談判結果，初步科技業和傳產都能滿意，相比拜登時代的台美 21 世紀貿易倡議，這次談的更深更具體，有助於降低不確定。無論後續在國會如何攻防，最後結果或許還有「驚奇」，但在大罷免失敗又無法解決國會危機，執政黨被批評無能軟弱之際，這次談判團隊創造的佳績無疑為執政黨扳回一城。

一、川普效應外溢，激起全球政黨人才新競爭

本次談判發生的舞台，借用經濟學家洪財隆的定義，就是透過經貿關係和經濟手段達到政治外交等地緣政治目的「地緣經濟」大背景。

一邊是川普對逆差盟友的手段，先用提高價格引起關注，刺激大家拿出壓箱寶，最後打折製造划算的宣傳效果。在此同時，中國也利用經濟脅迫手段威逼他國贊同自身的政治主張。

這兩股地緣經濟的壓力，尤其是以關稅為施政主軸的川普，一年多來，使得各國政治人才為了因應這波危機感，激發出新的活力與潛能。

無論是什麼背景出身的政治人物，似乎都已經逐漸適應川普「我的就是我的」、「你的可能是我的」、「我的絕對不會是你的」的商人狡詐風格，而從中得到自己的政治心得與收穫。

最明顯的一例是日本，贏得高人氣的自民黨高市首相，甚至已宣布解散國會，試圖為自民黨在這一波新背景下贏得更大民意基礎。在本週之後，相信初步通過這一波試煉的台灣執政黨，也會有新的政黨競爭思維。

二、30年加入新秩序建構VS舊秩序崩解前搶一席之地

許多人把這次談判比做30年前台灣加入WTO的談判，但比起加入WTO是意圖共同構建一個穩定的秩序，這次談判的特色就是權力結構不對稱，也沒有一個仲裁單位。

然而，232 條款就是其中的新暗號，這部一開始就不是經濟法、而是安全法的新架構，其特色是修正之前全球化讓經濟效率凌駕國安、供應鏈過度外包的缺點，朝向經濟和國防綁定、科技與軍事高度融合的新經濟架構。

面對新局勢，傳統經貿人才和國際政治人才的慣性反而可能是技術債，長期公職生涯和缺乏特定產業脈絡也不是太大缺陷，它要求政治人物回到自身對地緣政治敏感度的深度思考，配合專業財經幕僚對於細節的把握，才能對上雙方供應鏈合作與產業互惠投資的需求，在舊秩序崩解新局面形成之際佔據一席之地。

三、當專業不構成負擔，政治人物的韌性就是持續追求角色進化

即便相關談判仍待最後階段完成，社會對執政團隊應有進一步的期待：

首先，執政團隊必須具備直接向民眾溝通談判結果的能力，清楚說明取捨邏輯：我們換到了什麼，又承擔了哪些風險，確保民眾有知的權利。

其次，本協議已明確涉及對外投資與供應鏈布局，如何確保這不會演變為另一波產業空洞化？對應的本土產業升級、技術深化與人才留任策略配套也應說明清楚。

最後，執政黨人才在踏出下一階段佈局時，也務必重新回到民進黨創黨之初重視分配的傳統價值，在AI社會勢必兩極的經濟發展中，讓弱勢民眾有更多的保障。

四、不同政黨歡迎加入地緣經濟新舞台參與辯論

從另一個角度說，正因台灣有台積電之寶，從政在台灣並非快速致富之路，或者也可解釋為從政者依然有一定的理想性格。

我們仍然假設，從政者心中保有一定程度的公共目標與國家想像，那麼地緣經濟不再只是執政黨政治人物的舞台，哲學系的鄭麗君可以，中文系的陳玉珍、政治系的鄭麗文，也應該用地緣經濟的敏感度來參與辯論，而不只是單向否認或一概推翻。

如果把視野拉到 2026 年的選舉，其實可以想像每個縣市的產業布局、投資方向與青年就業時，地緣經濟都可以稱為地方政治的核心議題。這樣的政黨競爭，只要是為了國家，相信選民會看在眼裡，做出更好的判斷。

作者為二十年來企業創作二刀流，去哪裡始終不忘記者和企業人的雙重身分。從外派中國到矽谷分公司，由太平洋東西兩岸回望台灣，文化與生態如珍寶發光，傳產和數位經濟並列爭輝，正在寫作新書《末代台幹》。

