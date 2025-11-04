川普鷹派幕僚出手 阻擋輝達Blackwell晶片出口大陸

川普幕僚鷹派出手，輝達最先進Blackwell晶片無法輸陸。

美國總統川普最近改口，輝達最先進的Blackwell晶片將僅供美國企業使用，不會出口至中國或其他國家。《華爾街日報》3日報導，轉折關鍵在於川普鷹派幕僚阻擋成功。

《華爾街日報》報導，多位現任與前任政府官員透露，川普幕僚阻擋輝達對中國出口AI晶片的提案。反對者包括美國國務卿盧比歐、貿易代表葛里爾以及商務部長盧特尼克等人，他們認為，美方已在稀土問題上考慮讓步，不宜再做進一步妥協，因此在上周川習會上，雙方未討論Blackwell晶片議題。

消息人士認為，若美方批准出口輝達最新Blackwell系列晶片到中國，恐成為重大政策轉向，可能助長中國AI資料中心能力，對美國國安構成威脅，並影響美國在AI與半導體領域的領先地位。

據了解，川普原本曾考慮批准性能較低版本的Blackwell晶片出口，並在8月暗示可能允許功能降低30%至50%的中國專用規格，但最近態度生變，顯示國安陣營壓過黃仁勳與企業界需求。