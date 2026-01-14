川普點名北約！重申格陵蘭不屬美國不可接受

▲美國總統川普（Donald Trump）再度強硬放話，稱格陵蘭「不在美國手中」是不可接受的，還點名北約應該要「帶頭」促成這件事發生。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）近期不斷放話要拿下格陵蘭島，美國、丹麥與格陵蘭外交高層預計美東時間14日將在華府舉行會談，不過，川普在會談前再度強硬放話，稱格陵蘭「不在美國手中」是不可接受的，還點名北約應該要「帶頭」促成這件事發生。

川普在個人社群媒體Truth Social發文表示，「美國基於國家安全的需要，必須取得格陵蘭。這對我們正在打造的『黃金穹頂』防禦體系至關重要。北約應該帶頭協助我們達成這件事。如果我們不這麼做，俄羅斯或中國就會搶先一步，而這是絕對不允許發生的！」

川普指出，「在軍事層面上，沒有美國的強大實力——其中很大一部分是在我第一任期內打造的，現在我正把它提升到更高的層次——北約根本不會是一支有效的軍事力量或威懾，連邊都沾不上！他們知道這一點，就像我一樣清楚，若格陵蘭掌握在美國手中，北約將變得更加強大且更具效能。任何低於這個標準的結果，都是不可接受的」。

歐洲發出警告

川普不斷揚言要奪下格陵蘭，對此，法國宣布將在下個月於格陵蘭開設領事館，以發出明確的「政治信號」。法國總統馬克宏警告，美國在格陵蘭島的舉動將帶來「前所未有」的連鎖反應，所以法國絕對不會輕忽格陵蘭的相關局勢。

歐盟委員會主席馮德萊恩表示支持格陵蘭，稱格陵蘭「屬於其人民」，強調歐盟已與丹麥保持聯繫，「關於丹麥和格陵蘭的事務，只有丹麥和格陵蘭才能做出決定」，馮德萊恩說這是最重要的一點，並稱格陵蘭人「可以信賴我們」。

根據路透／益普索最新美國民調，47％的受訪者不贊成美國奪取格陵蘭，35％的受訪者表示不確定，17％的受訪者表示贊成。

